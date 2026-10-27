Giải hạng Nhất nóng cuộc đua thăng hạng

Cuộc đua giành quyền lên chơi V-League mùa tới đang trở nên hấp dẫn khi Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 bước vào vòng 5. Bốn trận đấu diễn ra ngày 27-10 được dự báo sẽ tác động đáng kể đến cục diện bảng xếp hạng, đặc biệt khi những ứng viên thăng hạng đang chịu sức ép từ nhóm dẫn đầu.

Becamex TPHCM có sớm tìm lại sự ổn định ở cuộc đua thăng hạng? Ảnh: KHẢ HÒA

Sau bốn vòng đấu, Thái Nguyên bất ngờ vươn lên ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối. Tân binh này tạo dấu ấn bằng lối chơi hiệu quả và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Đứng ngay phía sau là Hưng Yên với 10 điểm, trong khi Khánh Hòa có 8 điểm. Hai ứng viên được đánh giá cao là Becamex TPHCM và Công an Nhân dân mới giành 7 điểm, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm.

Khoảng cách trên khiến các đội giàu tham vọng không thể tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh hai suất thăng hạng trực tiếp.

Tâm điểm vòng đấu là chuyến làm khách của Công an Nhân dân trước Lâm Đồng. Sau khi rớt khỏi V-League, đội bóng ngành công an đặt mục tiêu sớm trở lại sân chơi cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình này đang khó khăn hơn dự kiến khi họ chưa thể duy trì phong độ ổn định.

Trước đối thủ Lâm Đồng, chiến thắng được xem là nhiệm vụ quan trọng với Công an Nhân dân. Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cải thiện thứ hạng có thể giúp Lâm Đồng tạo ra những khó khăn nhất định cho đội Công an Nhân dân.

Trong khi đó, Khánh Hòa tiếp đón Đồng Tháp với mục tiêu tiếp tục duy trì thành tích bất bại. Đội bóng phố biển đang có khởi đầu khá chắc chắn với hai chiến thắng và hai trận hòa. Nếu giành trọn ba điểm, Khánh Hòa sẽ tiếp tục gây sức ép lên hai đội dẫn đầu.

Quy Nhơn United liệu có trở thành ứng viên đua tranh tốp đầu? Ảnh: QNFC

Tuy nhiên, Đồng Tháp cũng không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Với 6 điểm sau bốn vòng, đội khách vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí. Một kết quả tích cực trên sân Nha Trang sẽ giúp Đồng Tháp thêm tự tin trong chặng đường phía trước.

Becamex TPHCM cũng đứng trước trận đấu quan trọng khi tiếp đón Than Quảng Ninh. Từng thi đấu tại V-League, đội bóng đất Thủ sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh để cạnh tranh suất thăng hạng. Thế nhưng, Becamex TPHCM chưa đáp ứng được kỳ vọng khi mới chỉ giành 7 điểm sau bốn vòng.

Được chơi trên sân nhà, Becamex TPHCM cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự tập trung nếu muốn giành chiến thắng. Việc tiếp tục mất điểm có thể khiến khoảng cách với nhóm đầu ngày càng lớn.

Ở trận đấu còn lại, Văn Hiến gặp Xuân Thiện Phú Thọ. Đội khách vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau bốn vòng, vì vậy áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ. Trong hoàn cảnh ấy, một kết quả thuận lợi sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tinh thần toàn đội.

Giải hạng Nhất mùa này có 14 đội tham dự và hai suất thăng hạng trực tiếp. Dù chặng đường phía trước còn dài, cuộc cạnh tranh đã sớm cho thấy sự quyết liệt. Những ứng viên được đánh giá cao phải nhanh chóng khẳng định năng lực, bởi các đối thủ đang sẵn sàng tận dụng từng cơ hội để bứt lên.

Vòng 5 có thể tạo ra khác biệt trong cuộc đua lên V-League.

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KHÁNH VÂN