Một ngày trước khi thi đấu trận ra quân giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 tại Thái Lan, ngày 17-11, HLV trưởng các đội bảng B đã tiến hành buổi họp báo trước trận đấu. Trước các đối thủ được đánh giá cao, HLV Mai Văn Đức đã có phát biểu đầy thận trọng.

HLV các đội ở bảng B tại buổi họp báo ngày 17-11. Ảnh: VFF

Trước thềm giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, HLV Mai Văn Đức bày tỏ niềm vinh dự khi đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam được góp mặt tại sân chơi cấp châu lục, đồng thời khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị chu đáo và đang hướng tới những màn trình diễn tốt nhất tại giải năm nay.

“Chúng tôi rất vinh dự khi được tham dự giải đấu này. Đội tuyển đã có quá trình chuẩn bị tốt, rất mong chờ giải đấu và sẽ nỗ lực để thể hiện màn trình diễn tốt nhất”, HLV Mai Văn Đức chia sẻ.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 tại Phang Nga, Thái Lan, với sự tham dự của 12 đội tuyển, chia thành ba bảng. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển Việt Nam có giai đoạn tập huấn chu đáo trước ngày vào giải

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan. Đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, trong đó Iran được đánh giá là thử thách lớn đối với thầy trò HLV Mai Văn Đức khi hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch và thiết lập kỷ lục lần thứ năm đăng quang. Trong khi đó, hai đối thủ còn lại là Lebanon và Afghanistan cũng không dễ dàng chút nào.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là cạnh tranh một suất vào tứ kết. Ngoại trừ Iran quá mạnh, các trận tuyển Việt Nam gặp Lebanon và Afghanistan mang tính quyết định tranh suất nhì bảng.

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KHÁNH VÂN