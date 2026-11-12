Bóng đá trong nước

Bóng đá bãi biển Việt Nam thắng CLB Port Asm Beach Soccer 9-2

SGGPO

Trong chương trình tập huấn chuẩn bị cho giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu thứ hai gặp CLB Port Asm Beach Soccer (Thái Lan) vào ngày 12-11 tại sân thi đấu bóng đá bãi biển Đà Nẵng.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam chạy đà ấn tượng trước thềm giải châu Á 2026. Ảnh: VFF
Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam chạy đà ấn tượng trước thềm giải châu Á 2026. Ảnh: VFF

Đây là trận đấu thứ hai giữa hai đội trong đợt tập huấn tại Đà Nẵng, sau cuộc đối đầu ngày 9-11 với chiến thắng 8-3 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Thông qua các trận đấu cọ xát, ban huấn luyện có thêm điều kiện đánh giá phong độ cầu thủ, kiểm tra khả năng vận hành lối chơi và tiếp tục hoàn thiện các phương án chuyên môn trước thềm giải đấu.

Theo kế hoạch, ngày mai (13-11), hai đội sẽ tiếp tục có trận tái đấu. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam trong đợt tập huấn tại Đà Nẵng.

Ngày 16-11, thầy trò HLV trưởng Mai Văn Đức sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 tại Phang Nga.

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Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải vào ngày 16-11.

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lebanon ngày 19-11, Iran ngày 21-11 và Afghanistan ngày 23-11, cùng diễn ra lúc 17 giờ (giờ Việt Nam).

Hai trận thắng liên tiếp trước CLB đến từ Thái Lan là tín hiệu tích cực trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Trận đấu ngày 13-11 sẽ là cơ hội cuối để ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi toàn đội bước vào hành trình chinh phục thử thách tại đấu trường châu lục.

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KHÁNH VÂN

Từ khóa

Cọ xát Ban huấn luyện Afghanistan Trong đợt Nghiêng về Tập huấn

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