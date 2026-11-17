HLV người Australia Alen Stajcic vừa được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Indonesia với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Nhà cầm quân 53 tuổi đặt mục tiêu biến quốc gia 290 triệu dân cuồng nhiệt bóng đá này thành một thế lực mới của bóng đá nữ châu Á.

HLV Alen Stajcic. Ảnh: Asean Football

Bóng đá nữ Indonesia hiện xếp hạng 105 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng giành vé tham dự một kỳ World Cup nữ. Trong lần gần nhất tham dự một giải đấu châu Á, tại Asian Cup 2022, họ toàn thua cả 3 trận, thủng lưới 28 lần mà không ghi được bàn nào, bao gồm thất bại nặng nề 0-18 trước Australia cùng các trận thua khác trước 2 đội cùng Đông Nam Á là Thái Lan (0-5) và Philippines (0-6).

Tại Đông Nam Á, bóng đá nữ Indonesia đang đứng hạng 6 (theo FIFA), sau Myanmar và Malaysia. Thành tích tốt nhất tại giải vô địch Đông Nam Á hay SEA Games cũng chỉ là vào đến bán kết. Tuy nhiên, HLV Alen Stajcic, người từng làm nên lịch sử khi đưa bóng đá nữ Philippines dự World Cup 2023, tin Indonesia là một "gã khổng lồ đang ngủ quên" sở hữu tiềm năng phát triển vô cùng to lớn.

Theo HLV Stajcic, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ông chứng kiến một liên đoàn bóng đá có kế hoạch chiến lược rõ ràng từ gốc rễ để cải tổ toàn bộ hệ thống. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir, số lượng cầu thủ nữ tại quốc gia vạn đảo đã tăng vọt từ 3.000 lên 70.000 người chỉ trong vòng hai năm qua. Đội tuyển U17 nữ Indonesia cũng đã xuất sắc giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Bên cạnh đó, giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Indonesia đang trải qua cuộc tái thiết toàn diện. Trái ngược với giai đoạn khởi đầu của giải bóng đá nữ tại Australia khi cầu thủ phải thi đấu không lương, các cầu thủ nữ Indonesia hiện tại đã được ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp.

Một trong những lý do để HLV Stajcic tự tin, đó là Indonesia đang triển khai chính sách nhập tịch cầu thủ tương tự như ở đội tuyển bóng đá nam Indonesia. Hiện đang có đến 10 cầu thủ nữ Indonesia đang sinh sống và chơi bóng tại Mỹ, Hà Lan hay Đức.

Hợp đồng của ông Stajcic sẽ kéo dài đến VCK Asian Cup 2029 tại Uzbekistan. Với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân Indonesia, chiến lược gia người Australia tin tưởng nếu tạo ra được đà với một vài thành công ban đầu, bóng đá nữ Indonesia hoàn toàn đủ sức trở thành một "người khổng lồ" của bóng đá châu Á trong tương lai.

HỒ VIỆT