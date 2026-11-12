Bóng đá nữ Việt Nam hy vọng có mặt tại World Cup nữ 2031

Lỡ cơ hội tham dự VCK World Cup nữ 2027, các cô gái Việt Nam tiếp tục thắp sáng hy vọng lần thứ hai tham dự ngày hội bóng đá nữ thế giới khi mới đây, FIFA công bố số lượng đội tham dự World Cup nữ từ năm 2031 lên 48 đội.

Bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan là hai đội hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Vào ngày 12-11, FIFA đã thông qua việc đánh giá hồ sơ xin đăng cai World Cup nữ 2031 và 2035 của hai liên danh Mỹ, Mexico, Costa Rica cho World Cup nữ 2031 và liên danh của 4 Liên đoàn thuộc Vương quốc Anh. Cả hai hồ sơ đều đáp ứng các yêu cầu được đưa ra và sẽ được trình Đại hội bất thường FIFA ngày 23-11 để quyết định chủ nhà.

Cột mốc mang tính lịch sử của bóng đá nữ thế giới là World Cup 2031 sẽ là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự, thay vì 32 đội như hiện nay. Quyết định mở rộng đã được Hội đồng FIFA thông qua từ tháng 5-2025, và FIFA chính thức công bố mới đây.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng làm nên lịch sử khi góp mặt ở World Cup nữ 2023. Nhưng sang chiến dịch săn vé tham dự World Cup nữ 2027 đã không thành công. Tính cạnh tranh của bóng đá nữ châu Á ngày càng gia tăng khi ngoài các quốc gia có nền bóng đá nữ hùng mạnh như Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên còn có sự tiến bộ nhanh của Uzbekistan, Đài Loan (TQ).

Bích Thùy, một trong những trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Ảnh: VFF

Ngoài ra khu vực Đông Nam Á vẫn đang là cuộc đua tranh giữa 3 đội Việt Nam, Philippines và Thái Lan. Từ tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt, trong khi ở đội tuyển nữ Việt Nam thì thế hệ vàng lần lượt chia tay do tuổi tác. Vì thế, bên cạnh việc tiếp tục hy vọng góp mặt ở World Cup nữ 2031 thì bóng đá nữ Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm, từ lực lượng kế thừa cho đến kế hoạch chuẩn bị.

Hiện tại, khu vực châu Á có 6 suất trực tiếp dự World Cup nữ 2027 và 2 suất tham dự vòng play-off liên lục địa. FIFA chưa công bố số lượng được phân bổ mới sau khi nâng số đội tham dự, nhưng chắc chắn sẽ được tăng thêm từ 2-3 suất chính thức.

KHÁNH VÂN