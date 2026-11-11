HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho tân binh Olaha Mạnh Đức

Danh sách thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Đài Loan (TQ) đã được HLV Kim Sang-sik công bố. Qua đó có 5 tân binh được nhà cầm quân người Hàn Quốc trao suất đá chính, trong đó có tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức.

Năm cầu thủ lần đầu tập trung đội tuyển Việt Nam được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội đá chính gồm: hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc, Phạm Minh Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Ngọc Sơn và tiền đạo Olaha Mạnh Đức. Trung vệ Việt kiều Mỹ, Lương Chí Khải chỉ dự bị.

Trong khung thành, thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục được tín nhiệm bắt chính. Cùng với đó là những Đình Bắc, Minh Khoa, Nhật Minh, Thành Chung và Lý Đức là những cái tên được điền vào đội hình xuất phát.

Như vậy, hàng công của đội tuyển Việt Nam trong trận này sẽ là Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc và Minh Khoa. Trong khi Thành Chung và Lý Đức sẽ chốt chặn ở tuyến phòng ngự trong cuộc so tài cùng Đài Loan (TQ) vốn có nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Loan (TQ) diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân vận động Thiên Trường.

KHÁNH VÂN