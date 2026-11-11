Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc): Chờ thử nghiệm Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức

Tiếp đón Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 11-2026 là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm những nhân tố mới, đặc biệt là sự kết hợp giữa Nguyễn Đình Bắc và tân binh Olaha Mạnh Đức trên hàng công (19 giờ ngày 11-11).

Bộ đôi tân binh Lương Chí Khải (trái) và Olaha Mạnh Đức (phải) nhận được nhiều sự chú ý. ẢNH: MINH HOÀNG

Ở buổi tập hôm 9-11, HLV Kim Sang-sik đã bố trí Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức vào cùng nhóm tập chiến thuật tấn công. Cả hai đều đang có phong độ khá tốt tại CLB chủ quản, được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam nhờ khả năng di chuyển rộng và phối hợp linh hoạt.

Đình Bắc là trụ cột của CAHN ở nhiều đấu trường. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng linh hoạt, tiền đạo này có thể chơi ở vị trí trung phong hoặc dạt sang cánh trái. Trong khi đó, Olaha Mạnh Đức đã ra sân 7 trận trong màu áo Công An TPHCM và ghi 2 bàn. Điểm mạnh của chân sút nhập tịch này là sự đa năng khi có thể đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm, hộ công hoặc trung phong.

Đài Loan (Trung Quốc) hiện xếp hạng 176 FIFA, kém đội tuyển Việt Nam 77 bậc. Với tương quan lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, đây là dịp thuận lợi để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm những phương án chiến thuật mới, đồng thời đánh giá khả năng hòa nhập của các cầu thủ trẻ và những gương mặt mới.

Ở hệ thống phòng ngự, tân binh Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng. Người hâm mộ cũng chờ đợi sự trở lại của cựu binh Nguyễn Thành Chung - trung vệ được tín nhiệm trao băng thủ quân trong đợt tập trung lần này, cũng như Nguyễn Nhật Minh sẽ được ra sân thi đấu.

Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ từng khoác áo U23 Việt Nam như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quang Vinh hay Phạm Minh Phúc được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào đội tuyển. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia không nhỏ. Vì vậy, trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá cụ thể hơn về năng lực, bản lĩnh cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật của từng cầu thủ.

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh được kỳ vọng ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Đội tuyển Việt Nam bước vào đợt FIFA Days tháng 11 với mục tiêu tìm kiếm thêm những nhân tố chất lượng cho nhiều hành trình lớn trong tương lai. Bên cạnh việc thử nghiệm đội hình, ban huấn luyện cũng cần tính toán bài toán thể lực bởi nhiều tuyển thủ đã trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cả CLB lẫn đội tuyển.

Một khó khăn khác là thông tin về đối thủ không nhiều. Đài Loan (Trung Quốc) mới chỉ thi đấu trận thứ hai trong năm 2026 do gặp khó khăn trong việc tập trung lực lượng và tìm kiếm đối thủ giao hữu quốc tế.

HLV Matt Ross của Đài Loan (Trung Quốc) không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tháng 10-2025, ông từng dẫn dắt đội tuyển Nepal trong hai thất bại trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Dù vậy, sau hơn một năm, lực lượng và cách vận hành lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã có nhiều thay đổi.

Trong danh sách sang Việt Nam, HLV Matt Ross vẫn triệu tập nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chen Po Liang (38 tuổi), Wu Chun Ching (37 tuổi), Chen Hao Wei (34 tuổi) và Tsai Meng Cheng (30 tuổi). Đội bóng này cũng có một số cầu thủ mang dòng máu lai hoặc nhập tịch, như thủ môn Jacobs Odo và tiền đạo Jhon Estama Benchy.

Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn cùng điểm tựa sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, điều người hâm mộ chờ đợi còn là màn thể hiện của những gương mặt mới và các cầu thủ trẻ.

Dự đoán: Việt Nam 2-0 Đài Loan (Trung Quốc)

HỮU THÀNH