Tuyển Việt Nam quyết tâm khép lại năm 2026 bằng chiến thắng

Chiều 10-11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), đồng thời hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận gặp Đài Bắc Trung Hoa tại Giải giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 11-2026.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thoải mái ở buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi gặp Đài Bắc Trung Hoa. ẢNH: MINH HOÀNG

Theo SGGPO ghi nhận, buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Tại phường Nam Định, trời có nắng nhẹ và nhiệt độ khoảng 20 độ C. Các tuyển thủ Việt Nam bước vào buổi tập với tâm lý thoải mái và sự hiện diện đầy đủ của 24 cầu thủ.

Đáng chú ý, đây là buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân mà toàn đội có thể tập luyện cùng nhau. Trước đó 1 ngày, nhóm cầu thủ thuộc Thể Công Viettel cùng tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên) phải tập riêng do vừa thi đấu cho CLB chủ quản hôm 8-11.

Tân binh Lương Chí Khải (bên phải) bắt nhịp rất nhanh tại đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong khoảng 20 phút đầu tiên được phép tác nghiệp, các tuyển thủ khởi động bằng những vòng chạy nhẹ quanh sân. Ở một góc sân, trợ lý chuyên môn Kim Do-heon cùng đồng nghiệp Nguyễn Công Mạnh và phiên dịch viên Đỗ Anh Văn trao đổi về những nội dung chuyên môn, chuẩn bị cho phần tập chiến thuật của đội.

Sau màn khởi động, toàn đội được chia thành 3 nhóm để thực hiện bài đá “bóng ma”. Không khí trên sân Thiên Trường diễn ra vui vẻ, thoải mái. Những tiếng cười liên tục xuất hiện, các cầu thủ hào hứng phối hợp và thể hiện sự tập trung trong từng bài tập.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung được chọn làm đội trưởng tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 11. ẢNH: MINH HOÀNG

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, các tân binh như trung vệ Lương Chí Khải hay tiền đạo Olaha Mạnh Đức cũng cho thấy khả năng hòa nhập nhanh với tập thể. Cả hai tích cực tham gia các bài tập chung, từng bước bắt nhịp với lối chơi và sinh hoạt ở môi trường mới.

Sự thoải mái ấy cũng phần nào cho thấy tinh thần của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu đầu tiên trong đợt FIFA Days tháng 11, gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là 2 trận đấu cuối cùng của toàn đội trong năm 2026. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò thể hiện quyết tâm hướng đến chiến thắng để có thể khép lại năm 2026 bằng kết quả tích cực, như món quà gửi đến người hâm mộ.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 17-11. Cả 2 trận đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường.

HỮU THÀNH