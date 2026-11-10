HLV đội Đài Loan (TQ) quyết thay đổi kết quả khi gặp tuyển Việt Nam

HLV Matt Ross của Đài Loan (Trung Quốc) muốn cùng các học trò tạo nên kết quả khác biệt khi tái ngộ tuyển Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 11-2026.

HLV Matt Ross ở buổi họp báo tổ chức vào chiều 10-11 tại Ninh Bình. ẢNH: MINH HOÀNG

Tại buổi họp báo diễn ra ở tỉnh Ninh Bình vào chiều 10-11, HLV Matt Ross chia sẻ: “Trước tiên, tôi cảm thấy rất đặc biệt khi được trở lại Việt Nam. Năm ngoái, tôi từng cùng Nepal sang đây thi đấu. Còn năm nay khá khó khăn với Đài Loan (TQ) khi đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 của chúng tôi kể từ đầu năm 2026”.

HLV Matt Ross từng có dịp đối đầu với đội tuyển Việt Nam khi dẫn dắt Nepal sang TPHCM thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 10-2025. Khi đó, thầy trò HLV Matt Ross đã lần lượt thua 1-3 trên sân Bình Dương ở trận lượt đi và 0-1 tại sân Thống Nhất của trận lượt về.

Sau hơn 1 năm, HLV Matt Ross trở lại Việt Nam. Lần tái ngộ này cũng là cơ hội để chiến lược gia người Australia hướng đến một kết quả tích cực hơn trước đội bóng của đồng nghiệp Kim Sang-sik.

Hai đội sẽ chạm trán nhau ở trận mở màn giải đấu vào lúc 19 giờ ngày 11-11 trên sân Thiên Trường. Sau đó, Đài Loan (TQ) sẽ tiếp tục đối đầu Kyrgyzstan vào ngày 14-11.

Đại diện 2 đội tuyển Việt Nam và Đài Loan (TQ) thể hiện sự quyết tâm. ẢNH: MINH HOÀNG

HLV Matt Ross tiếp lời: “Việc có cơ hội thi đấu với hai đội tuyển chất lượng như Việt Nam và Kyrgyzstan là điều rất may mắn. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 100 của đội trưởng Đài Loan (TQ) trong màu áo đội tuyển quốc gia”.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Australia cho biết: “Tôi rất khó phân tích sức mạnh hiện tại của đội chủ nhà bởi biết rằng đợt này có nhiều sự thay đổi trong danh sách triệu tập. Đội chúng tôi cũng có nhiều gương mặt mới”.

Chiến lược gia 48 tuổi phân tích thêm: “Điều tôi chú trọng lúc này là cách đội bóng vận hành khi có bóng và không có bóng. Tôi sẽ không cố gắng đưa ra những phân tích quá cụ thể về đội tuyển Việt Nam. Thay vào đó, toàn đội sẽ tập trung thích nghi với lối chơi của đối thủ, đồng thời nâng cao sự ăn ý giữa các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới”.

HỮU THÀNH