HLV Kim Sang-sik tiếc vì Asian Cup hoãn, tiết lộ khó khăn ở tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik tiếc nuối khi Asian Cup 2027 bị điều chỉnh lịch tổ chức, đồng thời ông cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triệu tập lực lượng cho tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 11, khi nhiều trụ cột gặp chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải.

HLV Kim Sang-sik thể hiện sự tiếc nuối khi Asian Cup 2027 bị điều chỉnh lịch tổ chức. ẢNH: MINH HOÀNG

Chiều 10-11, tại buổi họp báo trước Giải giao hữu quốc tế 2026 ở Ninh Bình, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho 2 trận giao hữu quốc tế gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan thuộc đợt FIFA Days tháng 11.

Lời mở đầu, HLV Kim Sang-sik thể hiện niềm vui khi đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu trên sân Thiên Trường sau hơn nửa năm, tính từ cuộc so tài với Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3. Hai trận giao hữu tới đây cũng là những trận cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong năm 2026, nên toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình, hướng đến chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Một trong những vấn đề được quan tâm tại buổi họp báo là việc Asian Cup 2027 phải điều chỉnh lịch tổ chức, chuyển sang giai đoạn cuối năm 2027 thay vì diễn ra vào tháng 1-2027.

HLV Kim Sang-sik không giấu được sự hụt hẫng: "Đây là tiếc nuối lớn với tôi, với cả các cầu thủ và người hâm mộ. Biết rằng đó là điều đáng buồn nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ hướng đến 2 trận đấu cuối cùng trong năm nay. Đây là mục tiêu duy nhất của chúng tôi lúc này".

Bên cạnh câu chuyện Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ những khó khăn trong quá trình lựa chọn nhân sự cho đợt tập trung FIFA Days tháng 11. Theo ông, nhiều cầu thủ trụ cột gặp chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau thời gian thi đấu liên tục tại V-League. Điều này khiến ban huấn luyện gặp không ít trở ngại trong việc xây dựng danh sách triệu tập.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan thuộc FIFA Days tháng 11. ẢNH: MINH HOÀNG

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc vẫn có tên trong danh sách tuyển Việt Nam, dù trước đó HLV Mano Polking của CAHN bày tỏ mong muốn tiền đạo trẻ được nghỉ ngơi sau lịch thi đấu dày đặc tại CLB chủ quản.

Giải thích về quyết định tiếp tục triệu tập Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Đình Bắc là cầu thủ trẻ, đã thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua. Tuy nhiên, cậu ấy còn trẻ, có sức khỏe tốt và ý chí chiến đấu cao nên tôi tin cậu ấy vẫn sẽ thi đấu tốt cho đội tuyển Việt Nam ở lần hội quân này".

Ngoài Đình Bắc, đợt tập trung lần này còn có 2 tân binh Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải. HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã gửi lời chúc mừng đến cả 2 khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Ông nói thêm: "Đây là những cái tên có phong độ tốt ở CLB. Tại đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra sự kết hợp tốt nhất, giữa các cầu thủ mới và những cầu thủ giàu kinh nghiệm để xây dựng lối chơi tốt nhất".

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 17-11. Cả hai trận đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

HỮU THÀNH