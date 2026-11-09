Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức chung nhóm tập chiến thuật của tuyển Việt Nam

Chiều tối 9-11, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập tại đại bản doanh CLB Nam Định (tỉnh Ninh Bình), tiếp tục chuẩn bị cho trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa tại Giải giao hữu quốc tế 2026 trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vào chung nhóm tập chiến thuật với Olaha Mạnh Đức. ẢNH: TED TRẦN TV

Ở buổi tập thứ 2, thầy trò HLV Kim Sang-sik đón đầy đủ 24 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập. Trung vệ Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải chính thức ra mắt đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của Thể Công Viettel tỏ ra háo hức và phấn khởi khi được góp mặt trong đợt tập trung lần này.

HLV Kim Sang-sik dành gần 2 tiếng cho buổi tập. Trong đó, nhóm gồm 5 cầu thủ Thể Công - Viettel cùng tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên) được bố trí tập thả lỏng, phục hồi thể lực do vừa thi đấu cho CLB chủ quản hôm 8-11. Các cầu thủ còn lại tiếp tục thực hiện những bài tập chuyên môn theo giáo án của ban huấn luyện.

Thời tiết miền Bắc đã chuyển lạnh, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C nên nhiều tuyển thủ phải mặc thêm áo khoác để giữ ấm trong quá trình tập luyện.

Ở phần tập chiến thuật, HLV Kim Sang-sik chia đội tuyển thành 3 nhóm với 3 màu áo khác nhau. Trong đó, nhóm thiên về tấn công có sự góp mặt của những tiền đạo như Nguyễn Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng cùng tiền vệ Trần Ngọc Sơn.

Ban huấn luyện đang tính đến những phương án tấn công với sự xuất hiện của Đình Bắc và tân binh Olaha. Đây cũng là bộ đôi tiền đạo được kỳ vọng có thể tạo thêm sức bật cho hàng công Việt Nam trong các trận đấu sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam còn thêm 1 buổi tập làm quen sân thi đấu Thiên Trường vào chiều 10-11. ẢNH: TED TRẦN TV

Một nhóm khác có sự góp mặt của Nguyễn Quang Vinh, Võ Hoàng Minh Khoa, Hoàng Vĩnh Nguyên... Các nhóm luân phiên thực hiện những bài tập phối hợp, tổ chức lối chơi theo yêu cầu của HLV Kim Sang-sik.

Theo kế hoạch, lúc 16g15 ngày 10-11, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng và cũng là buổi tập để làm quen mặt sân Thiên Trường, địa điểm tổ chức các trận đấu. Trước đó 1 tiếng, HLV Kim Sang-sik cùng một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước thềm giải đấu.

Lúc 19 giờ ngày 11-11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế 2026. Đến ngày 17-11, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán đối thủ còn lại là Kyrgyzstan.

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HỮU THÀNH