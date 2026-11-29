Do sân nhà mới chưa đạt chuẩn tổ chức thi đấu, trong khi các địa điểm đủ điều kiện ở khu vực lân cận đều có đội sử dụng, Long An buộc phải di chuyển khoảng 120km đến thuê sân Cần Thơ để tiếp đón Lâm Đồng thuộc vòng 10 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Đội Long An đã nói lời chia tay sân Long An sau vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: ANH TUẤN

Sau trận đấu cuối cùng trên sân Long An ở vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, đội bóng Long An không còn được sử dụng địa điểm này do tỉnh Tây Ninh chuyển đổi công năng. Vì vậy, CLB đã đăng ký sân thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Tây Ninh (xã Châu Thành) làm sân nhà mới, bắt đầu từ vòng 10 gặp Lâm Đồng.

Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện như dự kiến. Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã 2 lần tiến hành kiểm tra và đánh giá sân Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Tây Ninh chưa đạt yêu cầu do còn thiếu một số hạng mục cần thiết.

Trước thông báo của VPF, Long An buộc phải tìm phương án thay thế và quyết định thuê sân Cần Thơ để tổ chức trận đấu với Lâm Đồng vào ngày 1-12 tới. Cũng tại vòng 10, Cần Thơ sẽ di chuyển đến sân Bà Rịa để gặp Bình Minh Sài Gòn.

Sân Cần Thơ sẽ được Long An thuê làm sân nhà tại vòng 10 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: TÂM HÀ

Khó khăn của Long An là các sân đủ điều kiện tổ chức các giải chuyên nghiệp ở khu vực lân cận đều đã có đội bóng đăng ký thi đấu. Do không tìm được sân phù hợp gần nhà, thầy trò HLV Phan Văn Giàu này phải di chuyển khoảng 120km đến Cần Thơ để thi đấu với Lâm Đồng. Việc phải thi đấu xa nhà không chỉ gây bất tiện trong công tác tổ chức, di chuyển và sinh hoạt của CLB mà còn làm hạn chế khả năng cổ vũ từ khán giả địa phương.

VPF đã thông báo địa điểm thi đấu mới đến Lâm Đồng. Đội bóng này cũng đã di chuyển đến Cần Thơ trong ngày 29-11 để chuẩn bị cho chuyến làm khách.

Trong thời gian tới, sân thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Tây Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục theo yêu cầu của VPF. Mục tiêu của Long An là sớm được trở lại thi đấu trên sân nhà mới, dự kiến ở cuộc tiếp đón Becamex TPHCM tại vòng 13 vào ngày 19-12.

Trong khi đó, cuộc so tài giữa Long An gặp Lâm Đồng được xem như "chung kết ngược" của giải đấu. Hai đội hiện chia nhau hai vị trí cuối bảng xếp hạng, với Long An có 5 điểm và Lâm Đồng có 4 điểm. Theo điều lệ giải, hai đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng Nhì mùa tới.

HỮU THÀNH