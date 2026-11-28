Thi đấu thiếu người từ phút 43, đội chủ nhà Bình Minh Sài Gòn vẫn xuất sắc cầm hòa ứng viên Becamex TPHCM tỉ số 1-1 thuộc vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Bình Minh Sài Gòn (áo xanh) thi đấu đầy quyết tâm để cầm hòa Becamex TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc đối đầu giữa Bình Minh Sài Gòn và Becamex TPHCM trên sân Bà Rịa là trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu 28-11. Chịu áp lực phải thắng sau khi Hưng Yên tạm chiếm ngôi đầu bảng trước đó 1 ngày, Becamex TPHCM nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 7, Nguyễn Trần Việt Cường tung cú sút đầu tiên, buộc thủ môn Nguyễn Quang Trường phải trổ tài cứu thua.

Đến phút 15, Bình Minh Sài Gòn đáp trả bằng pha tung người dứt điểm của Jok Atem, khiến Trần Minh Toàn phải bay người hết cỡ để cản phá. Thế trận đang diễn ra giằng co thì bước ngoặt xuất hiện ở phút 43. Nguyễn Hoàng Quốc Chí bị trọng tài Tạ Quang Huy phạt lỗi cao chân, trúng đầu Ngô Tùng Quốc. Ông Huy rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của Quốc Chí, khiến Bình Minh Sài Gòn phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Có lợi thế hơn người, Becamex TPHCM vượt lên dẫn trước ở phút 52. Nguyễn Như Tân tạt bóng từ cánh trái, Dos Anjos đánh đầu kiến tạo để Hoàng Vũ Samson dứt điểm cận thành trong vòng 5m50, đánh bại hàng phòng ngự Bình Minh Sài Gòn.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội khách chỉ tồn tại trong 9 phút. Phút 61, trung vệ Schmidt Adriano phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Jok Atem tung cú sút chéo góc trong vòng cấm đánh bại Minh Toàn, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ Bình Minh Sài Gòn, trong khi Becamex TPHCM gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Lần lượt Hà Đức Chinh, Dos Anjos và Nguyễn Văn Hạnh có cơ hội dứt điểm nguy hiểm, nhưng đều không thể thắng được Quang Trường. Người gác đền sinh năm 2004 đã thi đấu xuất sắc để giúp Bình Minh Sài Gòn bảo toàn được tỉ số hòa 1-1 đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Quy Nhơn United (áo xanh lá cây) và Khánh Hòa chia điểm dưới cơn mưa nặng hạt. ẢNH: QUỲNH MAI

Trận hòa này khiến Becamex TPHCM đứt mạch 4 trận thắng và mất ngôi đầu bảng vào tay Hưng Yên. Cả hai đội cùng có 20 điểm, nhưng thầy trò HLV Albadalejo Gerard phải xếp thứ 2 do thua về chỉ số phụ. Trong khi đó, Bình Minh Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 3 với 17 điểm.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, CLB TPHCM bất ngờ để thua chủ nhà Cần Thơ 1-2. Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương. CLB TPHCM tụt xuống hạng 5 với 16 điểm, còn Cần Thơ vươn lên thứ 9 khi có 11 điểm.

Trận đấu còn lại, Quy Nhơn United chia điểm với Khánh Hòa sau trận hòa 0-0. Khánh Hòa có 13 điểm, tạm xếp thứ 7, trong khi Quy Nhơn United đứng hạng 10 với 10 điểm. Ba vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Huế (6 điểm), Long An (5 điểm) và Lâm Đồng (4 điểm).

HỮU THÀNH