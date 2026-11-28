Cuộc so tài giữa hai đội Công an TPHCM và HAGL vào lúc 18 giờ ngày 28-11 trên sân Bình Dương nhận được sự quan tâm của nhóm đội đang ở khu vực cuối bảng. Cả hai đều đang trải qua giai đoạn sa sút phong độ khi toàn thua trong những trận gần đây.

Công an TPHCM đang trong giai đoạn thiếu ổn định ở V-League. Ảnh: VPF

Có lực lượng hùng hậu để sẵn sàng đá trên nhiều mặt trận, nhưng ở đấu trường V-League, đội Công an TPHCM đang ở giai đoạn trượt dài trên bảng xếp hạng khi thua liên tiếp trước SHB Đà Nẵng 0-1, CAHN 1-2, Hà Tĩnh 1-2. Điều mà theo lệ thường, khi đội bóng thua liên tiếp từ 3-4 trận thì ghế HLV trưởng sẽ bị lung lay mạnh.

Lối chơi của Công an TPHCM những trận gần đây thiếu đi sự mạnh mẽ vốn có, cho dù lực lượng được nâng chất, nhất là hàng công có sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức. Trận thắng Buriram ở giải CLB Đông Nam Á mới đây mang ý nghĩa giải tỏa tâm lý căng thẳng khi thành tích không tốt ở đấu trường trong nước.

Gặp HAGL ở vòng 9, thầy trò HLV Arthur thừa hiểu sẽ phải làm gì ở trận đấu này. Tình thế của họ sẽ trở nên nguy hiểm nếu không giải quyết tốt trận đấu được ví như “6 điểm” này. Được biết, đây cũng là trận cuối cùng Công an TPHCM chọn Bình Dương là sân nhà, sau đó họ sẽ trở về lại sân Thống Nhất quen thuộc.

HAGL hướng mục tiêu kiếm điểm trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương ở vòng 9. Ảnh: VPF

Ở bên kia sân, HAGL cũng không khá hơn khi thua 4 trong 5 trận đấu gần đây. Nhưng điều mà HAGL đang sở hữu là tinh thần thi đấu và sự kết dính giữa các tuyến. Họ luôn có những trận thắng bất ngờ, kịp lúc như trước Đà Nẵng hay Hà Nội FC mới đây. Liệu lần so tài này sẽ không là ngoại lệ khi đội bóng Phố núi sẽ lấy điểm trên sân Bình Dương?

HAGL không chỉ là đối thủ “kỵ-giơ” Công an TPHCM mà họ tỏ ra có duyên khi thi đấu trên sân Bình Dương. Điều đó sẽ giúp họ có phần thoải mái về mặt tâm lý hơn so với đội chủ nhà.

Dự đoán: 0-1

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