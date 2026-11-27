Pha đánh đầu thành bàn của Trần Minh Vương ở phút 87 giúp CAND đánh bại Đại học Văn Hiến sát nút 1-0, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé thăng hạng tại Giải hạng nhất quốc gia 2026-2027.

Niềm vui của Trần Minh Vương (số 8) khi ghi bàn thắng duy nhất cho CAND. ẢNH: TÂM HÀ

Tối 27-11, CAND tiếp đón Đại học Văn Hiến trên sân nhà ở vòng 9 Giải hạng nhất quốc gia 2026-2027. Với mục tiêu giành trọn 3 điểm để không bị bỏ lại trong cuộc đua giành 1 trong 2 suất thăng hạng, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng nhập cuộc đầy quyết tâm.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng chân sút chủ lực Gonzalo Fornari do án treo giò khiến sức tấn công của đội chủ nhà bị ảnh hưởng. Trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Đại học Văn Hiến, CAND gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trong đó, xà ngang đã cứu thua cho đội khách ở phút thứ 7.

Những nỗ lực tấn công sau đó vẫn chưa thể giúp CAND khai thông thế bế tắc. Dẫu vậy, quyết tâm của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng được đền đáp ở phút 87 Mạnh Ngọc Hà thực hiện quả treo bên cánh phải, Minh Vương chọn đúng điểm rơi để đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng mở điểm của trận đấu.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng. HLV Nguyễn Đức Thắng phải nhận thẻ vàng, trong khi Đinh Quý bên phía Đại học Văn Hiến bị truất quyền thi đấu trực tiếp ở phút bù giờ. Cầu thủ của đội khách kéo áo Nguyễn Hoàng Anh, khi tiền đạo CAND đang có cơ hội đối mặt thủ môn. Trọng tài xác định đây là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO).

Với chiến thắng 1-0, CAND tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 16 điểm, kém 3 điểm so với vị trí có thể thăng hạng đang thuộc về Becamex TPHCM. Tuy nhiên, đội bóng thành phố mang tên Bác vẫn chưa thi đấu trận vòng 9 với Bình Minh Sài Gòn, đội cũng đang có 16 điểm.

Nguyễn Thanh Nhàn cùng các cầu thủ CAND gặp nhiều khó khăn trước Đại học Văn Hiến. ẢNH: TÂM HÀ

Ở nhóm đầu bảng, Hưng Yên tạm chiếm ngôi đầu sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân Thái Nguyên. Ngoại binh Joseph Khalio ghi bàn thắng duy nhất ở phút 27, giúp đội bóng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy có được 20 điểm.

Ở nửa sau bảng xếp hạng, Huế bị Long An cầm hòa 1-1 trong trận đấu diễn ra dưới cơn mưa lớn trên sân Tự Do. Đội cuối bảng Lâm Đồng cũng tiếp tục gặp khó khăn khi để thua Phú Thọ 0-2 trên sân khách. Sau vòng đấu này, ba vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Huế (6 điểm), Long An (5 điểm) và Lâm Đồng (4 điểm). Còn chiến thắng trước Lâm Đồng giúp Phú Thọ tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm với 8 điểm.

Ngày 28-11, vòng 9 Giải hạng nhất quốc gia 2026-2027 tiếp tục với 3 cặp đấu còn lại giữa Bình Minh Sài Gòn - Becamex TPHCM (lúc 17 giờ), Cần Thơ - CLB TPHCM (18 giờ) và Quy Nhơn United - Khánh Hòa (18 giờ).

HỮU THÀNH