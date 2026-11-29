Vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 khép lại với sự đổi ngôi đầu bảng từ Becamex TPHCM sang Hưng Yên, nhưng tâm điểm chú ý của vòng đấu lại nằm ở những quyết định gây tranh cãi của các trọng tài.

Tình huống va chạm giữa thủ môn Dương Văn Cường (áo xanh, Cần Thơ) với Jermie Lynch (áo đỏ, CLB TPHCM) trước vòng cấm Cần Thơ. ẢNH: CAO TOÀN

Trên sân Cần Thơ, khi CLB TPHCM đang bị đội chủ nhà dẫn 2-1 ở phút 67, đội trưởng Tô Phương Thịnh thực hiện đường chọc khe để Jermie Lynch thoát xuống. Cùng thời điểm, thủ môn Dương Văn Cường của Cần Thơ băng ra khỏi vòng cấm, thực hiện động tác xoạc nhưng không trúng bóng và có va chạm với ngoại binh của CLB TPHCM.

Jermie Lynch ngã xuống, nhưng trọng tài Trần Văn Điền không thổi còi và cho trận đấu tiếp tục. Quyết định này vấp phải phản ứng gay gắt từ các thành viên ban huấn luyện lẫn cầu thủ TPHCM. Ông Điền sau đó phải rút 2 thẻ vàng để cảnh cáo đội trưởng Phương Thịnh cùng một thành viên trong khu vực kỹ thuật của đội khách.

Đây là tình huống nhạy cảm, bởi CLB TPHCM bước vào vòng 9 với 16 điểm, nằm trong nhóm đầu và cạnh tranh một trong 2 suất thăng hạng V-League. Thất bại trên sân Cần Thơ khiến thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Dù vẫn đứng thứ 5, đại diện đến từ TPHCM đã bị nhóm 2 đội dẫn đầu nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm.

Tình huống va chạm giữa thủ môn Võ Đức Bảo (áo đỏ, Huế) và Trần Minh Hiếu (áo đen, Long An) trong vòng cấm của Huế. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở cuộc đua trụ hạng, một tình huống gây tranh cãi khác xuất hiện trong trận Huế hòa đội khách Long An tỷ số hòa 1-1.

Phút 51, khi Long An đang tạm dẫn đội chủ nhà 1-0, Hà Vũ Em thực hiện đường chuyền để Trần Minh Hiếu xâm nhập vòng cấm. Cùng thời điểm, thủ môn Võ Đức Bảo của Huế băng ra nhưng không thể chạm bóng, trước khi xảy ra va chạm với Minh Hiếu. Trọng tài Trần Huy Hoàng xua tay, dẫn đến những phản ứng quyết liệt từ các thành viên Long An.

Đến phút 75, Lê Quang Vũ ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Huế. Kết quả này khiến Long An tiếp tục chưa biết đến mùi chiến thắng và đứng áp chót bảng xếp hạng với 5 điểm.

Sau 9 vòng đấu và sắp tới lịch thi đấu sẽ dày đặc, các CLB tại hạng Nhất đã bắt đầu tăng tốc với kỳ vọng tạo lợi thế trong cuộc đua thực hiện mục tiêu mùa giải. Tuy nhiên, ở một giải đấu vẫn còn những hạn chế về cơ sở vật chất, việc triển khai công nghệ VAR trên toàn bộ các trận đấu trong cùng vòng đấu cũng là bài toán không dễ giải quyết.

Vì vậy, những tình huống nhạy cảm và quyết định của trọng tài tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm, nhất là khi chúng có thể tạo ra bước ngoặt và ảnh hưởng đến kết quả các trận đấu cũng như cục diện chung của giải.

Các đội bóng hạng Nhất chỉ có thêm vài ngày nghỉ trước khi bước vào vòng 10 giữa tuần này, với loạt trận khởi tranh từ ngày 1-12.

Bảng xếp hạng sau vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

HỮU THÀNH