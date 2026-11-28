Tiếp đón đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng vào tối 28-11, CLB Công an TPHCM bất ngờ để thua khó tin với tỷ số 2-4 trong thế dẫn trước 2 bàn. Trận thua đẩy thầy trò HLV Artur vào thế khó trong nỗ lực đua tranh tốp đầu bảng.

Cummings bùng nổ khi chóng vánh ghi hai bàn giúp Công an TPHCM dẫn trước 2-0. Ảnh: DUY ANH

Đội bóng phố Núi tiếp tục hành trình kỳ lạ, dù phong độ thiếu sự ổn định nhưng vẫn luôn có những trận thắng bất ngờ để không bị bỏ lại phía sau ở khu vực cuối bảng. Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi từng thắng SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC và nay là “sốc” hơn khi thắng Công an TPHCM ngay trên sân khách.

Ngay ở phút thứ 9, đội chủ nhà đã có bàn thắng vươn lên dẫn 1-0 từ cú đánh đầu của Jason Cummings. Đó cũng là kết quả tất yếu qua những cố gắng của họ từ đầu trận. Hàng phòng ngự HAGL liên tiếp mất tập trung sau đó, tạo cơ hội cho các chân sút Công an TPHCM uy hiếp khung thành thủ môn Trung Kiên. Olaha Mạnh Đức có pha đánh đầu trúng xà ngang vào phút 28, rồi Quang Hùng bỏ lỡ cơ hội khác sau đó 6 phút.

Dù cơn mưa lớn trước đó nhưng có đông đảo khán giả đến sân cổ vũ đội chủ nhà. Ảnh: DUY ANH

Phút 34, cách biệt được nhân đôi và lần này cũng đến từ pha dứt điểm cận thành của Cummings khi tận dụng tốt sự lơ là của các hậu vệ đội khách trong việc tổ chức kèm người.

Không hề nao núng, HAGL đẩy cao đội hình tấn công để cố gắng tìm bàn gỡ trước khi đội chủ nhà điều chỉnh lối chơi sang phòng ngự số đông quen thuộc. Phút cuối cùng của hiệp 1, Cesar đã thắp lại hy vọng cho HAGL với bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Chỉ 1 phút sau đó, HA Gia Lai san bằng tỷ số 2-2 từ pha dứt điểm của Lucas.

Những nỗ lực của HAGL đã giúp họ ngược dòng giành chiến thắng thật ấn tượng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bốn bàn thắng ở hiệp đầu đã giúp hai đội bước vào hiệp hai với tinh thần tốt hơn cùng sự quyết tâm ghi thêm bàn thắng để giành 3 điểm. Những nỗ lực của HAGL đã giúp họ ghi bàn thắng thứ 3 vào phút 78 từ pha phản công nhanh, được Thanh Long kết thúc bằng cú sút chéo góc đánh bại Lê Giang.

Chưa dừng lại ở đó, vào phút bù giờ ngôi sao trẻ Minh Tâm đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Công an TPHCM với bàn thắng nâng tỷ số 4-2 cho đội bóng Phố núi. Bàn thắng có phần lỗi của hậu vệ đội chủ nhà và phải trả giá đắt. Trận thắng này giúp HAGL lên vị trí thứ 12, đẩy Thể Công Viettel tụt xuống vị trí áp chót đầy nguy hiểm.

Với Công an TPHCM, trận thua thứ 4 liên tiếp đang làm cho chiếc ghế của HLV trưởng Artur lung lay dữ dội khi các nhà đương kim Á quân Cúp quốc gia đặt mục tiêu rất cao ở mùa này.

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