Tuyển Việt Nam tập buổi đầu với 14 cầu thủ, Thành Chung rạng ngời ngày trở lại

Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11. ẢNH: TED TRẦN TV

Do mới có 14/24 cầu thủ góp mặt, HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho các học trò vận động nhẹ, chưa triển khai những nội dung chuyên môn. Những gương mặt còn lại đang trên đường di chuyển đến Nam Định hoặc còn thi đấu vòng 7 V-League 2026-2027 và sẽ hội quân cùng đội tại khách sạn trong thời gian sớm.

Trong buổi tập đầu tiên, HLV Kim Sang-sik dành khoảng 40 phút cho các học trò chạy bộ và thực hiện những bài tập thả lỏng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa vội triển khai giáo án chiến thuật do nhiều cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu ở CLB, trong khi đội hình chưa có đủ quân số.

HLV Kim Sang-sik cũng dành thời gian gửi lời chào đến các thành viên trong ngày trở lại đội tuyển, đồng thời chào đón những gương mặt mới, trong đó có tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức. Một số tuyển thủ từng làm việc với nhà cầm quân người Hàn Quốc, như trung vệ Nguyễn Thành Chung, cũng thể hiện niềm vui khi trở lại khoác áo đội tuyển.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung háo hức trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TED TRẦN TV

Đáng chú ý, hai cầu thủ được triệu tập bổ sung vào phút chót là tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (Đà Nẵng) cũng kịp có mặt để tham gia buổi tập.

Theo kế hoạch, sau khi có đầy đủ quân số vào ngày 9-11, HLV Kim Sang-sik sẽ chuyển sang các bài tập chuyên sâu hơn, tập trung vào chiến thuật và hoàn thiện đội hình cho hai trận giao hữu sắp tới.

Điểm đáng chú ý trong đợt tập trung lần này là sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ. Có đến 9 trong tổng số 24 cầu thủ từng cùng HLV Kim Sang-sik giành huy chương đồng Giải U23 châu Á hồi đầu năm 2026 được triệu tập. Đây là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá năng lực, phong độ và khả năng hòa nhập của lớp cầu thủ kế cận khi được đặt cạnh những đàn anh giàu kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia.

Tân binh Olaha Mạnh Đức (bên trái) cùng đồng đội tại Công an TPHCM là Lê Giang Patrik. ẢNH: TED TRẦN TV

Việc làm mới lực lượng cho thấy định hướng xây dựng chiều sâu đội hình của nhà cầm quân người Hàn Quốc, hướng đến những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, sau khi vòng chung kết Asian Cup được điều chỉnh thời gian tổ chức sang cuối năm 2027, ban huấn luyện có thêm thời gian để rà soát lực lượng, tìm kiếm những nhân tố phù hợp và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Tại FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026 với hai đối thủ Đài Bắc Trung Hoa (19h ngày 11-11) và Kyrgyzstan (19h ngày 17-11). Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

HỮU THÀNH