Lê Giang Patrik bảnh bao trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam

Từ sáng 8-11, các tuyển thủ Việt Nam lần lượt có mặt tại Nam Định (Ninh Bình), bắt đầu hội quân chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11-2026.

Thủ môn Lê Giang Patrik ăn diện đầy trẻ trung trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Theo ghi nhận của SGGPO, tiền vệ Trần Ngọc Sơn (Nam Định) là cầu thủ có mặt sớm nhất tại địa điểm hội quân, do đang thi đấu cho CLB chủ nhà. Trong khi đó, hậu vệ Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An) di chuyển từ Hải Phòng đến Nam Định, còn tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội) xuất phát từ Hưng Yên để hội quân sớm cùng các đồng đội.

Gần 12 giờ cùng ngày, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự cũng di chuyển từ Hà Nội đến Nam Định bằng xe của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trên chuyến xe này còn có nhóm cầu thủ CLB Công an TPHCM gồm thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức. Đây là nhóm cầu thủ vừa hoàn thành vòng 7 V-League 2026-2027 vào tối 7-11.

Các cầu thủ còn lại vẫn chưa thi đấu tại vòng 7 V-League và Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 sẽ lần lượt có mặt trong chiều và tối 8-11. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào 18 giờ tối 8-11, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Điểm nhấn ở đợt hội quân lần này là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ. Có đến 10 trong tổng số 27 cầu thủ từng cùng HLV Kim Sang-sik đoạt huy chương đồng U23 châu Á hồi đầu năm 2026. Đây được xem là dịp để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá năng lực, phong độ cũng như khả năng hòa nhập của lớp cầu thủ kế cận.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là một trong những tuyển thủ Việt Nam hội quân sớm nhất ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11. ẢNH: TÂM HÀ

Bên cạnh những gương mặt trẻ, danh sách tập trung còn có sự kết hợp với các tuyển thủ giàu kinh nghiệm và một số nhân tố mới. Trong đó, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Thể Công Viettel) và tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức (Công an TPHCM) là bộ đôi tân binh nhận nhiều sự kỳ vọng.

Ngoài ra, sự trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Chung, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ cùng những cầu thủ đang có phong độ tốt tại V-League cũng giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án thử nghiệm đội hình.

Việc HLV Kim Sang-sik làm mới đội hình nằm trong định hướng làm mới lực lượng của đội tuyển Việt Nam, đồng thời tạo chiều sâu đội hình cho những mục tiêu dài hạn. Trong bối cảnh vòng chung kết Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức sang cuối năm 2027 và đầu năm 2028, ban huấn luyện có thêm điều kiện để rà soát nhân sự, xây dựng các phương án chiến thuật.

Tại FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa (19 giờ, ngày 11-11) và Kyrgyzstan (19 giờ, ngày 15-11). Hai trận đấu này đều diễn ra trên sân Thiên Trường.

Danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11. ẢNH: VFF

HỮU THÀNH