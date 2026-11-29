Làm khách trên sân của Thanh Hóa tại vòng 9 V-League vào tối 29-11, các cầu thủ Đồng Nai vẫn chưa thể cải thiện phong độ khi để thua sát nút 0-1 và tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

Thanh Hóa vào top 5 sau trận thắng 1-0 trước Đồng Nai. Ảnh: VPF

Trước khi bước vào vòng đấu này, CLB Đồng Nai mới chỉ có trong tay 4 điểm. Nhiệm vụ của họ là phải giành chiến thắng để sớm thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ", nhất là khi các đối thủ xếp trên đang có dấu hiệu bứt phá. Mới đây nhất, việc HAGL đánh bại Công an TPHCM ngay trên sân Bình Dương để nới rộng khoảng cách điểm số càng khiến thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng thêm phần áp lực và nôn nóng.

Chạm trán một Thanh Hóa tuy lực lượng không quá vượt trội nhưng lại đang sở hữu tinh thần hưng phấn cùng lối chơi ổn định, Đồng Nai buộc phải nhập cuộc đầy thận trọng. Đội khách chủ động kéo thấp đội hình nhằm hóa giải những pha lên bóng tốc độ ngay từ đầu trận của đội chủ nhà.

Sau khoảng 10 phút đầu thăm dò, Đồng Nai dần đẩy cao đội hình, tạo nên thế trận "ăn miếng trả miếng" đầy hấp dẫn. Những pha đáp trả của đội khách nhiều phen khiến khung thành thủ môn Thanh Diệp chao đảo, nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với cả hai đội. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 34, khi cột dọc đã từ chối bàn mở tỷ số của Đồng Nai sau một pha dứt điểm hiểm hóc.

Ảnh: THFC

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục được duy trì. Các cầu thủ Đồng Nai ngày càng đẩy nhanh nhịp độ với mục tiêu "săn" bàn thắng. Tuy nhiên, khi hàng công chưa kịp lên tiếng thì hàng thủ của họ lại mắc sai lầm. Phút 58, dù có rất đông cầu thủ tập trung trong vòng 16m50, hàng phòng ngự Đồng Nai vẫn thiếu tập trung và để Saliou thoải mái dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

Nhận bàn thua, Đồng Nai dốc toàn lực tấn công trong quãng thời gian còn lại nhưng hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của chủ nhà. Không những không tìm được bàn gỡ, đội khách còn suýt phải nhận thêm bàn thua ở phút 78 nếu cú sút của Lovric không đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Văn Phong.

Thất bại 0-1 chung cuộc khiến CLB Đồng Nai tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với vỏn vẹn 4 điểm và đứng yên ở đáy bảng. Trái ngược hoàn toàn, chiến thắng này giúp Thanh Hóa tiếp tục bay cao ở nửa trên bảng xếp hạng.

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