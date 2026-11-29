Chiến thắng trọn vẹn 3 điểm của HAGL trước Công an TPHCM tiếp tục đè nặng sức ép lên vai các cầu thủ Đồng Nai, ngay trước thềm chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của Thanh Hóa vào ngày 29-11. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng buộc phải có điểm nếu không muốn tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng.

Thanh Hóa ngày càng khó chịu khi thi đấu trên sân nhà. Ảnh: VPF

Ở bên kia chiến tuyến, sau biến động trên băng ghế huấn luyện, đội bóng xứ Thanh đang dần tìm lại sự cân bằng. Trận hòa trước Thể Công Viettel và đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước HAGL mới đây là minh chứng rõ nét cho sự hồi sinh này.

Với 12 điểm sau 3 trận thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại, Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Sự ổn định kịp thời giúp họ tạm trút bỏ gánh nặng từ nhóm bám đuổi phía sau như Thể Công Viettel, HAGL và chính đối thủ Đồng Nai ở vòng đấu này.

Tiếp đón Đồng Nai trên sân nhà, Thanh Hóa đứng trước cơ hội lớn để nối dài mạch trận thăng hoa và cải thiện thứ hạng. Quan trọng hơn, một chiến thắng sẽ giúp họ trực tiếp nhấn chìm một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở cuộc đua trụ hạng.

Trái ngược với sự hưng phấn của chủ nhà, Đồng Nai đang lún sâu vào áp lực sau thất bại 1-3 trước Hà Nội FC ở vòng trước. Chỉ mới có vỏn vẹn 4 điểm trong tay, đôi chân của các cầu thủ đội khách đang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Chuyến hành quân ra xứ Thanh lần này được dự báo là lành ít dữ nhiều.

Đồng Nai đang "chìm" ở vị trí cuối bảng. Ảnh: VPF

Xét về chất lượng nhân sự, Đồng Nai có phần nhỉnh hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, xét về tính gắn kết trong lối chơi và tinh thần thi đấu, họ lại lép vế hoàn toàn so với Thanh Hóa cũng như nhiều đội bóng khác tại giải năm nay. Trong bối cảnh nhiều trụ cột bắt đầu chịu gánh nặng tuổi tác ở lần trở lại đấu trường V-League, HLV Nguyễn Việt Thắng chỉ còn biết trông chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân trên hàng công để xoay chuyển cục diện.

Dựa trên phong độ hiện tại, bản lĩnh trận mạc tại V-League cùng lợi thế sân nhà, Thanh Hóa có đầy đủ cơ sở để được đánh giá cao hơn và khó lòng đánh rơi điểm số. Ngược lại, tâm lý "khát thắng" buộc Đồng Nai phải dâng cao đội hình tấn công. Đây chính là con dao hai lưỡi khiến đội khách rất dễ sập bẫy phản công sắc lẹm từ các ngoại binh chất lượng bên phía đội bóng xứ Thanh.

Dự đoán tỷ số: Thanh Hóa 1-1 Đồng Nai