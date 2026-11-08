Lịch thi đấu giao hữu quốc tế của tuyển Việt Nam

Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17-11-2026 tại Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam và hai đội tuyển khách mời là Đài Loan (TQ) và Cộng hòa Kyrgyzstan. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9-11, sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là cơ sở để HLV trưởng Kim Sang-sik và các cộng sự đánh giá phong độ cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách tập trung tham dự giải của đội tuyển Việt Nam với nhiều gương mặt mới, trẻ để tiếp tục kiểm tra. Nhiều cựu binh như Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu, Thành Long... được cho nghỉ ngơi ở đợt tập trung này. Cùng với đó là hai cầu thủ trẻ Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô chuyển từ đội tuyển Việt Nam xuống U23 Việt Nam.

Việc tổ chức giải trong dịp FIFA Days tháng 11 nằm trong kế hoạch chuẩn bị của VFF và ban huấn luyện, hướng tới mục tiêu hoàn thiện lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển hướng tới đấu trường châu lục. Đồng thời, giải đấu cũng mang đến cơ hội để người hâm mộ được trực tiếp theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong những cuộc so tài quốc tế trên sân nhà.

KHÁNH VÂN