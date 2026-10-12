TPHCM I có thể vô địch mà không cần ra sân

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 - Cúp Thái Sơn Bắc đang bước vào chặng cuối với ưu thế lớn thuộc về TPHCM I. Đáng chú ý, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có thể sớm đăng quang mà không cần ra sân, tùy thuộc vào kết quả cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I ngày 12-10.

Cuộc gặp gỡ bất phân thắng bại giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T (áo xanh) ở trận lượt đi. Ảnh: VFF

Sau 11 vòng đấu, TPHCM I đang vững vàng trên ngôi đầu bảng với 28 điểm sau 10 trận, duy trì thành tích bất bại và tạo khoảng cách 7 điểm với Thái Nguyên T&T, 8 điểm với Hà Nội I. Khi mùa giải không còn nhiều trận đấu, lợi thế này giúp đội bóng thành phố mang tên Bác nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Ở vòng đấu vừa qua, TPHCM I vượt qua Than Khoáng sản Việt Nam với tỷ số 1-0, tiếp tục khẳng định sự ổn định ở giai đoạn quyết định. Dù chỉ thắng với cách biệt tối thiểu, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn cho thấy bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội. Kinh nghiệm cùng lực lượng đồng đều đang trở thành điểm tựa quan trọng để TPHCM I hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi hậu.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T vẫn nỗ lực bám đuổi bằng chiến thắng 4-0 trước Hà Nội II, qua đó vươn lên vị trí thứ hai với 21 điểm sau 9 trận. Hà Nội I đứng ngay phía sau với 20 điểm sau 10 trận, sau khi bị Phong Phú Hà Nam cầm hòa 2-2 ở vòng 11.

TPHCM I đến gần ngôi vô địch mùa bóng 2026. Ảnh: VFF

Chính vì vậy, cuộc chạm trán giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I lúc 18 giờ ngày 12-10 trở thành tâm điểm vòng 12. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đăng quang sớm của TPHCM I.

Nếu giành chiến thắng, Thái Nguyên T&T sẽ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 4 điểm, tiếp tục duy trì hy vọng trong những vòng đấu còn lại. Ngược lại, nếu thất bại, đội bóng xứ chè sẽ không còn cơ hội bắt kịp TPHCM I, đồng nghĩa chức vô địch sớm thuộc về thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Với Hà Nội I, chiến thắng cũng là mục tiêu bắt buộc nếu muốn cải thiện thứ hạng và níu giữ hy vọng cạnh tranh. Tuy nhiên, ngay cả khi giành trọn 3 điểm, đội bóng Thủ đô vẫn phải chờ TPHCM I sẩy chân.

Trong lúc hai đối thủ trực tiếp quyết đấu, TPHCM I được nghỉ thi đấu và có thể trở thành đội hưởng lợi lớn nhất. Lợi thế điểm số, phong độ ổn định cùng kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định đang đưa đội bóng thành phố mang tên Bác đến rất gần chức vô địch quốc gia lần thứ 15 trong lịch sử.

Dù cuộc đua chưa chính thức khép lại, TPHCM I đã nắm trong tay cơ hội lớn để bảo vệ ngôi hậu. Kết quả trận Thái Nguyên T&T gặp Hà Nội I ngày 12-10 có thể sẽ mang đến niềm vui đăng quang sớm cho bóng đá nữ TPHCM.

Đồ họa: VFF

QUỐC CƯỜNG