CLB nữ TPHCM I tiến gần ngôi vô địch quốc gia

Vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 – Cúp Thái Sơn Bắc diễn ra vào ngày 8-10 chứng kiến sự tăng tốc của các ứng viên vô địch trong cuộc đua vào cuối mùa giải.

TPHCM I chạm 1 tay vào Cúp vô địch mùa giải 2026. Ảnh: VFF

Các cô gái TPHCM I đến gần với ngôi vô địch khi giành 3 điểm trước Than KSVN và tạo khoảng cách 7 điểm với đội theo sau.

Trước vòng đấu này, TPHCM I tạo khoảng cách điểm số khá an toàn với hai đội xếp theo sau là Hà Nội I và Thái Nguyên T&T. Nhưng cô trò HLV Kim Chi quyết tâm giành thắng lợi trước Than KSVN để tiếp tục tạo cách biệt về điểm số, bởi đối thủ đáng gờm nhất của các nhà đương kim vô địch chính là Thái Nguyên T&T.

Dù Hà Nội I xếp theo sau, nhưng TPHCM I đã có ưu thế trong đối đầu nên thực tế không phải là đối thủ đáng ngại với các nhà đương kim vô địch ở cuộc đua cuối mùa giải. Đối thủ mà TPHCM I để ý nhiều nhất chính là Thái Nguyên T&T, đội còn thi đấu ít hơn 1 trận và còn gặp chính TPHCM ở vòng 13.

Khó cản bước TPHCM I bảo vệ ngôi vô địch quốc gia. Ảnh: VFF

Cục diện như trên đã làm cho nhóm 3 đội TPHCM I, Hà Nội I và Thái Nguyên T&T cùng quyết tâm cao ở vòng 11. Trên sân nhà Ngãi Giao, TPHCM I đã giành chiến thắng trước Than KSVN với tỷ số 1-0 nhờ vào pha ghi bàn của Thu Xuân ở phút 65.

Trong khi đó, Hà Nội I bất ngờ bị Phong Phú Hà Nam chia điểm với tỷ số 2-2. Còn trên sân Thái Nguyên, đội chủ nhà không bỏ qua cơ hội giành 3 điểm khi gặp đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng là Hà Nội II với tỷ số 4-0.

Sau vòng 11, TPHCM I tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm. Theo sau là Thái Nguyên T&T 21 điểm, Hà Nội I đứng thứ ba với 20 điểm.

Thái Nguyên T&T tiếp tục tạo áp lực lên TPHCM I qua trận thắng cách biệt trước Hà Nội II. Ảnh: VFF

Vòng đấu tới, TPHCM I không thi đấu, trong khi Hà Nội I và Thái Nguyên T&T sẽ so tài trên sân Thái Nguyên. Nếu Hà Nội I thắng thì cục diện cuộc đua vô địch sớm ngã ngũ, TPHCM I sẽ sớm vô địch. Ngược lại nếu Thái Nguyên T&T có điểm thì cuộc đua vô địch vẫn còn quyết liệt.

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