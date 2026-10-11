U17 nữ Việt Nam trước ngưỡng cửa châu Á

Chỉ cần hòa Kyrgyzstan lúc 18 giờ hôm nay (11-10), U17 nữ Việt Nam sẽ giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng sau hai trận toàn thắng, các cô gái trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để hoàn thành mục tiêu.

U17 nữ Việt Nam có rộng cơ hội vào VCK U17 nữ châu Á 2027. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Chiều 11-10, U17 nữ Việt Nam gặp Kyrgyzstan trên sân vận động Bà Rịa (TPHCM) trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Sau hai lượt trận, cả hai đội cùng có 6 điểm, nhưng thầy trò HLV Okiyama Masahiko tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+26 so với +19). Điều này đồng nghĩa đội chủ nhà chỉ cần một trận hòa để giành quyền đi tiếp.

U17 nữ Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt đánh bại Palestine 6-0 và Bắc Mariana 20-0. Ghi 26 bàn thắng và chưa để thủng lưới, các học trò của HLV Okiyama Masahiko cho thấy khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội khá tốt. Tuy nhiên, hai chiến thắng cách biệt trước những đối thủ yếu hơn chưa đủ để khẳng định sức mạnh thực sự của đội chủ nhà.

Kyrgyzstan được xem là thử thách lớn nhất của U17 nữ Việt Nam tại bảng đấu. Đại diện Trung Á cũng toàn thắng hai trận, ghi 21 bàn và để lọt lưới hai lần. Đáng chú ý, sau chiến thắng 18-0 trước Bắc Mariana, Kyrgyzstan phải khá vất vả mới vượt qua Palestine với tỷ số 2-1. Kết quả này cho thấy họ không dễ duy trì sức tấn công khi gặp đối thủ có khả năng tổ chức phòng ngự tốt.

Dù nắm lợi thế, U17 nữ Việt Nam không thể chủ quan. Kyrgyzstan buộc phải thắng để chiếm ngôi đầu bảng nên nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình. Đây vừa là thử thách đối với hàng thủ chủ nhà, vừa mở ra cơ hội phản công nếu các cầu thủ Việt Nam tận dụng tốt khoảng trống phía sau đối phương. Khả năng kiểm soát nhịp độ, duy trì sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ đóng vai trò quan trọng.

Trận thắng lớn trước Quần đảo Bắc Mariana sẽ tạo đà tâm lý tốt cho các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Trước vòng loại, U17 nữ Việt Nam có khoảng bảy tuần chuẩn bị, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10 đến 20-9. Quá trình này giúp ban huấn luyện hoàn thiện lối chơi, rà soát lực lượng và tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Nếu vượt qua thử thách Kyrgyzstan, U17 nữ Việt Nam sẽ góp mặt tại vòng chung kết châu Á 2027 ở Trung Quốc, qua đó có thêm cơ hội cọ xát với những đội bóng mạnh và xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Sau hai chiến thắng tưng bừng, người hâm mộ đang chờ đợi U17 nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh trong trận đấu quan trọng nhất bảng D. Lợi thế đã có, nhưng các cô gái trẻ vẫn cần một màn trình diễn tập trung, quyết tâm để khép lại vòng loại bằng tấm vé đến sân chơi châu lục.

KHÁNH VÂN