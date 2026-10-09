HLV Okiyama Masahiko: “Cám ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử”

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã kết thúc lượt trận thứ 2 vòng loại U17 nữ châu Á 2027 bằng chiến thắng kỷ lục 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, HLV Okiyama Masahiko cho biết tỷ số trên cũng là mục tiêu mà ông đặt ra cho các học trò trước trận đấu.

HLV Okiyama Masahiko và tiền đạo Khánh Chi tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

HLV Okiyama Masahiko cho biết ông và các học trò đã xác định rõ mục tiêu ngay từ trước khi bóng lăn. “Chúng tôi đã giành chiến thắng. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu phải ghi 20 bàn thắng. Vì sao tôi đặt ra con số ấy? Đó là bởi vì trong lịch sử, chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam là 16 bàn, đó là thắng lợi của đội tuyển nữ Việt Nam trước Maldives tại Vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan cũng đã thắng với tỷ số 18 bàn nên chúng tôi muốn hơn một chút. Cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đề ra, U17 nữ Việt Nam cũng trải qua không ít thời điểm gặp khó khăn. Sau khởi đầu thuận lợi với nhiều bàn thắng liên tiếp, các cầu thủ có khoảng thời gian gặp vấn đề trong những pha xử lý cuối cùng.

HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Ở khoảng từ phút 30 tới hơn 12 phút sau đó, các cầu thủ chúng tôi dứt điểm nhưng không thành bàn thắng. Ở giờ nghỉ, tôi có hỏi về tình trạng thể lực của các bạn nhưng không cầu thủ nào bị suy giảm thể lực, lý do các bạn chưa ghi được bàn là do chuyền lỗi hoặc chuyền bóng quá phức tạp”.

U17 Việt Nam thắng kỷ lục. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các học trò sau quãng thời gian trận đấu bị gián đoạn do thời tiết. “Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp cũng như khoảng thời gian trận đấu tạm dừng do thời tiết, chúng tôi đã động viên các cầu thủ và họ đã chơi tốt”, HLV Okiyama Masahiko nói.

Tại buổi họp báo, Trương Khánh Chi – cầu thủ đã ghi 6 bàn thắng trong trận đấu cũng bày tỏ niềm vui sau màn trình diễn ấn tượng: “Tôi rất vui khi ghi được nhiều bàn thắng. Tôi xin dành tặng 1 bàn thắng cho đồng đội bị chấn thương. Tháng 10 cũng là tháng sinh nhật của mẹ tôi và tôi dành một bàn thắng để tặng mẹ”.

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