U17 nữ Việt Nam trút “mưa bàn thắng” 20-0 vào lưới Quần đảo Bắc Mariana

Cuộc đua tranh vị trí đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 tiếp tục diễn ra gay cấn sau loạt trận thứ hai vào tối 8-10. Nếu như U17 nữ Kyrgyzstan thắng 2-1 trước các cầu thủ trẻ Palestine thì đội chủ nhà U17 nữ Việt Nam đã thắng cách biệt 20-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana.

U17 nữ Việt Nam thắng áp đảo U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Sức ép từ việc U17 nữ Kyrgyzstan thắng 2-1 trước Palestine ở trận đấu sớm đã buộc U17 nữ Việt Nam phải giành chiến thắng cách biệt trước U17 Quần đảo Bắc Mariana để chiếm ưu thế về hiệu số. Bởi ở trận ra quân, U17 nữ Kyrgyzstan đã thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 18-0 nên đội có 6 điểm cùng hiệu số 20/1. Vì thế các cầu thủ Việt Nam buộc phải thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana cách biệt tối thiểu 14 bàn.

Sự chênh lệch về trình độ cùng ưu thế sân nhà, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc rất tốt. Ngay phút thứ hai, Khánh Chi tung cú sút dứt điểm đưa U17 nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước. Phút thứ 5, Quỳnh Lâm tung cú sút sệt trong vòng 16m50 nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Cục diện trận đấu sớm ngã ngũ sau hiệp đầu khi U17 nữ Việt Nam tạo cách biệt 9-0. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Các cầu thủ U17 Quần đảo Bắc Mariana tỏ ra quá yếu trong việc tổ chức phòng ngự nên U17 Việt Nam cố gắng tranh thủ mọi tình huống có khoảng trống là tung cú sút cầu môn.

Đến giữa hiệp 1, đội chủ nhà đã nhanh chóng tạo khoảng cách khá xa với tỷ số 7-0 từ các bàn thắng của Khánh Chi (2 bàn), Yến Linh (16’), Khánh Chi (18’), Ngọc Ánh (21’) và Quỳnh Lâm (26’). Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp đầu khép lại, Yến Linh và Hà Vi kịp ghi thêm bàn tạo khoảng cách lên 9-0.

Tiếp tục giữ thế trận lấn lướt, U17 nữ Việt Nam ghi thêm 11 bàn trong hiệp đấu còn lại để giành chiến thắng chung cuộc 20-0.

Sau 2 vòng đấu, U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Kyrgyzstan có cùng 6 điểm nhưng các cô gái chủ nhà tạm xếp đầu bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (26/0 so với 20/1). Cuộc so tài giữa hai đội ở lượt cuối vào tối 11-10 trên sân Bà Rịa sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng, đồng thời sở hữu vé duy nhất của bảng này vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

U17 nữ Kyrgyzstan (áo trắng) thắng U17 nữ Palestine 2-1. Ảnh: VFF

QUỐC CƯỜNG