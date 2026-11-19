Từng thiếu tự tin trước các đối thủ mạnh, U17 Việt Nam giờ đây sẵn sàng bước vào FIFA U17 World Cup 2026. HLV Cristiano Roland kỳ vọng sự trưởng thành về tâm lý sẽ giúp học trò tự tin thể hiện khả năng trong lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới.

Vượt qua tâm lý e ngại

Trong cuộc trao đổi trên trang chủ của FIFA trước giờ bóng lăn, HLV Cristiano Roland thừa nhận, U17 Việt Nam từng gặp trở ngại lớn về tâm lý khi thiếu tự tin đối diện những đội bóng mạnh hơn. Điều khiến nhà cầm quân người Brazil hài lòng nhất sau hành trình giành vé dự World Cup là học trò dần khắc phục được hạn chế này.

“Các cầu thủ đã học được cách tin tưởng vào bản thân”, HLV Roland chia sẻ. Theo ông, sự tự tin giúp U17 Việt Nam giữ bình tĩnh tốt hơn trước sức ép, mạnh dạn chơi bóng theo cách đã được tập luyện. Với cầu thủ ở tuổi 16-17, sự thay đổi này có ý nghĩa đáng kể.

Các cầu thủ U17 Việt Nam vui mừng khi gỡ hòa 1-1 trước U17 Nhật Bản tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 ở Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Sự tiến bộ này đã góp phần đưa U17 Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup khai mạc ngày 19-11. Tại Qatar, thầy trò HLV Roland nằm ở bảng G với sự chênh lệch khá rõ về kinh nghiệm: Bỉ từng đứng hạng 3 World Cup U17 năm 2015, Mali giành á quân cùng năm, New Zealand đã nhiều lần góp mặt.

HLV Roland cho rằng khác biệt đáng kể giữa bóng đá châu Á và World Cup nằm ở cường độ thi đấu, tốc độ ra quyết định và kinh nghiệm của cầu thủ. Để chuẩn bị, U17 Việt Nam đã tập huấn tại Hàn Quốc, UAE trước khi sang Qatar; gần nhất, đội thắng Fiji 2-0, hòa Panama 1-1. Kết quả giao hữu tích cực giúp đội có thêm sự tự tin trước giờ ra quân.

Ngày 18-11, đội tuyển U17 Việt Nam tập luyện tại sân Al-Gharafa 5, tiếp tục hoàn thiện đội hình và những phương án chiến thuật. Những buổi tập cuối cùng được HLV Roland dành cho việc củng cố khả năng phối hợp, tổ chức phòng ngự và duy trì thể lực để sẵn sàng cho nhịp độ thi đấu cao hơn những gì các cầu thủ thường gặp.

Giữ cách chơi của mình

Dù đánh giá cao các đối thủ, HLV Cristiano Roland không muốn U17 Việt Nam bước vào World Cup với tâm lý chỉ phòng ngự. Ông mong học trò giữ được những phẩm chất đã giúp đội thành công ở sân chơi châu Á, đặc biệt là kỹ thuật, khả năng phối hợp và sự linh hoạt trong di chuyển.

Điều ông hướng đến là một đội bóng vẫn giữ cách chơi quen thuộc nhưng thực hiện mọi thứ tốt hơn, nhất là ở những thời điểm đối phương gia tăng sức ép. Với đặc điểm thể hình của cầu thủ Việt Nam, việc đối đầu trực diện với những đội bóng mạnh về thể chất, thường bất lợi. Các cầu thủ sẽ phải di chuyển nhiều hơn, chuyền bóng nhanh hơn và hạn chế những pha mất bóng nguy hiểm.

FIFA đánh giá tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những gương mặt đáng chú ý của U17 Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC có kỹ thuật và khả năng chuyền bóng tốt, từng thể hiện vai trò quan trọng ở các giải trẻ khu vực. Tại World Cup, Nguyễn Lực cùng đồng đội có dịp kiểm chứng khả năng trước những đối thủ có tốc độ và sức tranh chấp cao hơn.

HLV Roland mong các cầu thủ dám thể hiện mình và giữ khả năng kiểm soát trận đấu. U17 Việt Nam có thể gặp khó trong việc giữ bóng, thậm chí phải phòng ngự trong phần lớn thời gian. Khi ấy, sự bình tĩnh và tính kỷ luật sẽ giúp đội hạn chế sai sót, chờ cơ hội tổ chức phản công.

Mục tiêu vượt qua vòng bảng vẫn có cơ sở để hướng đến khi thể thức giải cho phép 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp, bên cạnh 24 đội xếp nhất, nhì các bảng. Tuy nhiên, thành tích tại Qatar chưa phải điều duy nhất đáng quan tâm khi ở tuổi 16-17, các tuyển thủ vẫn còn một chặng đường dài trước khi bước vào bóng đá chuyên nghiệp.

Ba trận vòng bảng tại Qatar sẽ là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để U17 Việt Nam thể hiện mình, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành trong lần đầu góp mặt ở World Cup.

HLV Cristiano Roland mong kỳ tích dự Cúp thế giới của đội tuyển U17 Việt Nam sẽ khuyến khích những CLB, trung tâm đào tạo quan tâm hơn đến bóng đá trẻ. Với ông, niềm vui lớn nhất là chứng kiến những cầu thủ mình từng dẫn dắt có thêm cơ hội phát triển.

GIA MINH