Vòng chung kết U17 World Cup hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn khi 48 đội tuyển cùng hướng đến chiếc cúp vô địch.

U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình tại U17 World Cup. Ảnh: VFF

FIFA U17 World Cup U17 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12. Đây là lần thứ 21 giải đấu được tổ chức.

Thống kê thú vị về các đại đội châu Á

48 đội tuyển trẻ trên khắp thế giới cùng tề tựu về Qatar tham dự U17 World Cup 2026 với những mục tiêu khác nhau. Trong đó, châu Á có 9 đại diện gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia, Tajikistan và Việt Nam, đội lần đầu tiên tham dự giải.

Đáng chú ý, Qatar tiếp tục là chủ nhà của giải đấu sau khi đăng cai thành công kỳ năm 2025. Theo kế hoạch của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Qatar sẽ tổ chức U17 World Cup hằng năm trong giai đoạn 2025-2029. Qatar cũng là quốc gia châu Á thứ chín đăng cai giải đấu danh giá này, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Ấn Độ và Indonesia.

Trong lịch sử giải đấu, Saudi Arabia là đội tuyển châu Á duy nhất từng lên ngôi vô địch. Năm 1989, Saudi Arabia đánh bại Scotland 5-4 trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

Bên cạnh Saudi Arabia, bóng đá châu Á từng có ba lần góp mặt ở bán kết với Bahrain (1989), Qatar (1991) và Oman (1995).

Nhật Bản là đội tuyển châu Á có số lần tham dự nhiều nhất, với 11 lần và ba lần lọt vào tứ kết. Tại giải đấu năm 2026, Nhật Bản trở thành đội tuyển đầu tiên của châu Á có năm lần liên tiếp tham dự VCK U17 World Cup. Thành tích này được xác lập sau khi Nhật Bản vô địch U17 Asian Cup 2026 tại Saudi Arabia. Hàn Quốc đứng kế tiếp với bốn lần liên tiếp góp mặt.

Ở kỳ World Cup U17 năm 2025, châu Á có bốn đại diện vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng knock-out, gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Uzbekistan, trong đó, Nhật Bản tiến đến vòng tứ kết.

Những điều cần biết về bảng đấu của U17 Việt Nam

HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam

Với U17 Việt Nam, U17 World Cup 2026 là cột mốc đặc biệt khi đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với những nền bóng đá có truyền thống đào tạo trẻ như Mali, New Zealand và Bỉ tại bảng G

Một trong những gương mặt được kỳ vọng của Việt Nam là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Sở hữu kỹ thuật tốt cùng khả năng chuyền bóng đa dạng, Nguyễn Lực đóng góp rất lớn vào hành trình giành vé dự World Cup của U17 Việt Nam. Trước đó, cầu thủ này cùng U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á và được trao trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tấm vé đến Qatar là thành quả đáng ghi nhận của bóng đá trẻ Việt Nam sau khi đội lọt vào tứ kết AFC U17 Asian Cup 2026 tại Saudi Arabia. Đáng chú ý, Việt Nam là đại diện duy nhất của châu Á tại giải đấu năm nay lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới.

Trong khi đó, Mali là đội bóng giàu kinh nghiệm tại World Cup U17 với 7 lần tham dự. Thành tích tốt nhất của đại diện châu Phi là vị trí á quân năm 2015.

Đội bóng này giành vé đến Qatar sau khi vượt qua vòng tứ kết Giải vô địch U17 châu Phi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Soumaila Coulibaly, Mali được đánh giá là đối thủ đáng gờm với nền tảng đào tạo trẻ giàu truyền thống.

Một trong những gương mặt đáng chú ý của đội là cầu thủ chạy cánh Koita. Anh gây ấn tượng tại giải U17 châu Phi nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Dù Mali dừng bước trước Senegal ở tứ kết sau loạt sút luân lưu, Koita vẫn để lại dấu ấn với một bàn thắng đẹp mắt.

Bên cạnh đó, New Zealand giành quyền tham dự World Cup với tư cách nhà vô địch giải U16 OFC 2025. Đây là lần thứ 12 đội bóng này góp mặt tại U17 World CUp, với thành tích tốt nhất là vòng 16 đội vào các năm 2009, 2011 và 2015.

Gương mặt đáng chú ý nhất trong đội hình thầy trò HLV Martin Bullock là đội trưởng Ethan Dyer, trung vệ sở hữu khả năng kiểm soát bóng và tổ chức phòng ngự tốt. Đáng chú ý, Dyer được trao Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải U16 OFC 2025. Đây sẽ là kỳ World Cup U17 thứ hai của trung vệ trẻ này.

Cuối cùng, Bỉ giành vé đến Qatar sau khi kết thúc ở vị trí á quân giải U17 châu Âu. Đây là lần thứ tư đội bóng này tham dự U17 World Cup, với thành tích nổi bật là vị trí thứ ba năm 2015.

Trong đội hình U17 Bỉ được dẫn dắt bởi HLV Sven Vermant, trung vệ Preben Blondeel là cái tên đáng chú ý nhờ khả năng lãnh đạo, phán đoán tình huống và tổ chức hàng phòng ngự. Anh cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu tại giải U17 châu Âu vừa qua.

Việc tham dự U17 World Cup là dấu mốc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam. Ba đối thủ có kinh nghiệm quốc tế tại bảng G sẽ là phép thử thực sự đối với thầy trò HLV Cristiano Roland. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 Bỉ ngày 20-11, U17 New Zealand ngày 23-11 và U17 Mali ngày 26-11.

Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, khẳng định năng lực và tạo dấu ấn trên đấu trường thế giới.

Bồ Đào Nha bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch. Đại diện trẻ châu Âu giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng 1-0 trước Áo ở trận chung kết năm 2025. Đây sẽ là lần thứ hai U17 World Cup có sự tham gia của 48 đội tuyển, bao gồm 9 quốc gia từ AFC, 10 từ CAF, 8 từ Concacaf, 7 từ CONMEBOL, 3 từ OFC và 11 từ UEFA.

PHẠM QUANG