HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung Khuất Văn Khang vào đội tuyển Việt Nam

Chiều 4-11, HLV Kim Sang-sik đã gọi thêm một cầu thủ vào đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Ninh Bình sắp đến, đó là cựu binh Khuất Văn Khang.

Khuất Văn Khang trở lại đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung vào tháng 11-2026. Ảnh: VFF

Khuất Văn Khang vốn không xa lạ gì với việc “ăn cơm tuyển” cũng như đội tuyển U23 Việt Nam trước đó. Nhưng những năm gần đây sự xuất hiện của Văn Vĩ, Quang Vinh cũng như Văn Hậu trở lại đã làm cho tính cạnh tranh ở hành lang trái gia tăng, nên cầu thủ này ít có cơ hội thể hiện ở đội tuyển Việt Nam.

Ở tuổi 23, Văn Khang là gương mặt giàu kinh nghiệm trong lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam. Anh từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế ở các cấp độ U19, U20 và U23, trong đó có ba kỳ VCK U23 châu Á liên tiếp. Tại VCK U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao băng đội trưởng và cùng các đồng đội giành vị trí thứ Ba chung cuộc.

Lực lượng đội tuyển Việt Nam được trẻ hóa chuẩn bị cho hai trận đấu với Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Tiền vệ sinh năm 2003 cũng đã có những đóng góp trong hành trình chinh phục các danh hiệu của bóng đá Việt Nam, với chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng ĐTQG và HCV SEA Games 33 trong màu áo U22 Việt Nam. Khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí cũng là một điểm mạnh, giúp Khuất Văn Khang có thể đáp ứng những yêu cầu chiến thuật khác nhau của ban huấn luyện.

Khuất Văn Khang là cầu thủ thứ tư được triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11-2026, sau Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), Lê Quốc Nhật Nam (CLB Thể Công Viettel) và Nguyễn Đức Anh (Hà Nội FC). Với sự góp mặt của tiền vệ này, tổng quân số đội tuyển được nâng lên 27 cầu thủ.

KHÁNH VÂN