U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng 1 ngày trước cuộc so tài với U23 Thái Lan

Chiều 4-11, VFF đã công bố danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 quốc tế tại Gia Lai tới đây. Danh sách bao gồm 26 cầu thủ sau khi cân đối lực lượng, với một số lên đội tuyển Việt Nam.

U23 Việt Nam chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan tại sân Pleiku. Ảnh: VFF

Điểm đáng chú ý trong danh sách U23 Việt Nam lần này là sự góp mặt của ba cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa cùng đội tuyển quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Sau những trải nghiệm ở cấp độ đội tuyển, việc trở lại U23 được xem là cơ hội để bộ đôi này có thêm thời gian làm quen, thích nghi với môi trường thi đấu quốc tế.

Danh sách tập trung còn có 7 cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam tại ASIAD 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và các cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Toản. Đây đều là những gương mặt đã có dịp cọ xát ở đấu trường châu lục, qua đó tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục phụ trách U23 Việt Nam trong thời gian HLV trưởng Kim Sang-sik cùng đội tuyển quốc gia thực hiện nhiệm vụ tại FIFA Days tháng 11. Đây là sự tiếp nối hợp lý khi ông Đinh Hồng Vinh từng dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 và nhiều giải đấu quốc tế trước đó.

Công an TPHCM có 3 cầu thủ được triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam ở đợt này. Ảnh: CATPHCM FC

Giải đấu lần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các nhiệm vụ trong năm 2027, gồm SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và Vòng loại U23 châu Á 2028. Đây cũng là dịp để U23 Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội đủ quân số vào ngày 9-11, chỉ một ngày sau trận ra quân gặp U23 Thái Lan. Với quỹ thời gian chuẩn bị hạn hẹp và nhiều gương mặt mới trong đội hình, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải chạy đua với thời gian để sớm ổn định lực lượng và lối chơi.

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