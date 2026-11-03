Casper Cup 2026: Hoàng Đức, Quang Hải cùng vắng mặt

Chiều 3-11, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung tham dự Casper Cup 2026, giải đấu nằm trong dịp FIFA Days và cũng là cơ hội để rà soát năng lực của nhiều nhân tố mới.

Hoàng Đức cùng nhiều cựu binh vắng mặt ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 11. Ảnh: VFF

Vào buổi sáng cùng ngày, khi LĐBĐ châu Á thông báo hoãn Asian Cup 2027 nên đợt tập trung lần này cũng là dịp để ông Kim thử sức nhiều gương mặt mới để chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn trong năm 2027.

Bên cạnh đó là nhiều trụ cột thi đấu nhiều trong thời gian qua có thời gian nghỉ ngơi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không gọi những Hoàng Đức, Quang Hải, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Hậu, Xuân Mạnh, Thành Long, Tài Lộc cũng như hai tiền đạo Xuân Son, Hoàng Hên đang còn chấn thương.

Một số trụ cột được giữ lại như Lê Giang, Thành Chung, Văn Vĩ, Hai Long, Tiến Anh, Đình Bắc. Ở đợt tập trung này có sự xuất hiện của hai cầu thủ vừa nhập tịch là trung vệ Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo CLB Thể Công Viettel và tiền đạo Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TPHCM cũng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm.

Do gặp các đối thủ không quá mạnh tại Casper Cup 2026 cũng như không phải rèn binh chuẩn bị cho Asian Cup 2027 như đã nêu, ông Kim đã mở cửa đón nhiều cầu thủ trẻ như Trần Trung Kiên (HAGL), Quốc Cường, Nhật Minh (Công an TPHCM), Lý Đức, Minh Phúc, Thanh Nhàn (CAND), Ngọc Sơn (Nam Định), Quang Vinh (SLNA), Lê Phát (Ninh Bình) cùng với sự trở lại của Văn Tùng (Hà Nội FC).

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9-11, ngay sau khi kết thúc lượt 7 V-League 2026-2027.

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