Bóng đá trong nước

Adou Minh vắng mặt ở trận “derby” giữa CAHN và Công an TPHCM

SGGPO

Theo danh sách cầu thủ, HLV bị kỷ luật ở vòng 7 V-League 2026-2027 có đến 7 cầu thủ bị “treo giò” cùng với 1 trợ lý HLV được nêu tên.

Hàng thủ của CAHN khuyết Adou Minh trong cuộc tiếp đón Công an TPHCM. Ảnh: CAHN FC
Hàng thủ của CAHN khuyết Adou Minh trong cuộc tiếp đón Công an TPHCM. Ảnh: CAHN FC

Trận CAHN – Công an TPHCM sẽ tái hiện lại trận tranh Siêu Cúp Quốc gia hồi đầu mùa mà khi ấy, Đình Bắc và các đồng đội thắng với tỷ số kỷ lục trong các trận tranh Siêu Cúp là 5-0. Ở trận tái đấu này, Công an TPHCM hạ quyết tâm đòi lại “món nợ” trên khi mà đối phương đang trong giai đoạn chia sức trên nhiều mặt trận. Đáng chú ý là hàng phòng ngự của CAHN trận này sẽ hụt trung vệ trụ cột Adou Minh do thẻ phạt.

Trong khi đó Thể Công Viettel sẽ tiếp Thanh Hóa trong trận đấu mà đội bóng áo lính sẽ vắng Paulo Martins và Hoàng Minh. Nhiều cam go chờ đón đội chủ nhà trong giai đoạn vừa chia tay HLV trưởng Popov.

Hà Nội FC cũng vắng hai thành viên trong chuyến làm khách trên sân Pleiku. Ngoài Nguyễn Anh Tiệp là HLV thể lực Bruno, trong khi HLV trưởng Kewell đủ điều kiện để trở lại ghế kỹ thuật của đội bóng này. Còn đội chủ nhà cũng không có sự phục vụ của Quang Huy. Hai cầu thủ còn lại bị “treo giò” ở vòng này là Văn Quý của SLNA và Xuân Quyết (Bắc Ninh).

Vòng 7 V-League 2026-2027 sẽ diễn ra trong các ngày 7 và 8-10, sau đó giải tạm ngưng để tập trung đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

CAHN Công an TPHCM Harry Kewell Bruno Giai Sân Pleiku Cam go

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn