Adou Minh vắng mặt ở trận “derby” giữa CAHN và Công an TPHCM

Theo danh sách cầu thủ, HLV bị kỷ luật ở vòng 7 V-League 2026-2027 có đến 7 cầu thủ bị “treo giò” cùng với 1 trợ lý HLV được nêu tên.

Hàng thủ của CAHN khuyết Adou Minh trong cuộc tiếp đón Công an TPHCM. Ảnh: CAHN FC

Trận CAHN – Công an TPHCM sẽ tái hiện lại trận tranh Siêu Cúp Quốc gia hồi đầu mùa mà khi ấy, Đình Bắc và các đồng đội thắng với tỷ số kỷ lục trong các trận tranh Siêu Cúp là 5-0. Ở trận tái đấu này, Công an TPHCM hạ quyết tâm đòi lại “món nợ” trên khi mà đối phương đang trong giai đoạn chia sức trên nhiều mặt trận. Đáng chú ý là hàng phòng ngự của CAHN trận này sẽ hụt trung vệ trụ cột Adou Minh do thẻ phạt.

Trong khi đó Thể Công Viettel sẽ tiếp Thanh Hóa trong trận đấu mà đội bóng áo lính sẽ vắng Paulo Martins và Hoàng Minh. Nhiều cam go chờ đón đội chủ nhà trong giai đoạn vừa chia tay HLV trưởng Popov.

Hà Nội FC cũng vắng hai thành viên trong chuyến làm khách trên sân Pleiku. Ngoài Nguyễn Anh Tiệp là HLV thể lực Bruno, trong khi HLV trưởng Kewell đủ điều kiện để trở lại ghế kỹ thuật của đội bóng này. Còn đội chủ nhà cũng không có sự phục vụ của Quang Huy. Hai cầu thủ còn lại bị “treo giò” ở vòng này là Văn Quý của SLNA và Xuân Quyết (Bắc Ninh).

Vòng 7 V-League 2026-2027 sẽ diễn ra trong các ngày 7 và 8-10, sau đó giải tạm ngưng để tập trung đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23.

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