Hải Phòng và sự lợi hại của bộ đôi Makaric - Tagueu

Dù đã chia tay chân sút số 1 Friday từ đầu năm 2026 khi tiền đạo này chuyển sang đầu quân cho Ninh Bình, sức mạnh hàng công của Hải Phòng ở mùa giải năm nay không hề suy giảm. Ngược lại, đội bóng đất Cảng đang sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể với 12 pha lập công.

Makaric (bên phải) đang dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng. Ảnh: VPF

Trước khi mùa giải khởi tranh, nhiều người từng nghĩ kịch bản đầy khó khăn sẽ bủa vây sân Lạch Tray. Không chỉ mất đi ngôi sao chủ lực Friday, Hải Phòng còn phải chia tay nhà cầm quân kỳ cựu Chu Đình Nghiêm khi ông quyết định tìm kiếm thử thách mới tại Ninh Bình.

Dẫu vậy, đoàn quân đất Cảng đã có màn khởi đầu mùa giải vô cùng suôn sẻ. Tính đến nay, họ đã "bỏ túi" 3 trận thắng, giành được 9 điểm và tạm thời ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Hải Phòng chính là việc sở hữu cặp "song sát" đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League sau 6 vòng đấu đầu tiên. Milan Makaric (6 bàn) và Diederrick Joel Tagueu (5 bàn) đã cùng nhau ghi tới 11/12 bàn thắng cho đội bóng từ đầu mùa. Bàn thắng duy nhất còn lại thuộc về tiền vệ Nguyễn Minh Dĩ.

Có trong tay cặp tiền đạo được ví như "song sát" hủy diệt này, tân HLV Đặng Văn Thành coi như đã nắm giữ 50% sức mạnh trong giai đoạn tăng tốc tích lũy điểm số đầu mùa.

Cặp tiền đạo nguy hiểm nhất từ đầu mùa V-League 2026-2027. Ảnh: HPFC

Điều này đặc biệt ý nghĩa khi đối đầu với các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, nơi Hải Phòng đã tận thu tối đa điểm số bằng các chiến thắng thuyết phục như 3-1 trước HAGL, 5-1 trước SHB Đà Nẵng và mới đây nhất là trận thắng nghẹt thở 1-0 trước Đồng Nai. Trong tất cả dấu ấn chiến thuật, cả Makaric và Tagueu đều để lại dấu giày đậm nét.

Hành trình của cuộc đua tranh tại V-League 2026-2027 vẫn còn rất dài, nhưng màn khởi động rực lửa vừa qua của CLB Hải Phòng đã làm mãn nhãn những người hâm mộ cuồng nhiệt. Việc các tân binh trên hàng công tỏa sáng rực rỡ và đáp ứng được kỳ vọng là điều hoàn toàn tương phản với bức tranh ảm đạm, thiếu hiệu quả đang diễn ra tại các đội bóng như Đồng Nai, HAGL hay Thể Công Viettel.

Ở vòng đấu tới, Hải Phòng sẽ được trở về sân nhà Lạch Tray để tiếp đón SLNA. Người hâm mộ đội bóng thành phố Cảng đang rất chờ đợi thầy trò HLV Đặng Văn Thành sẽ tiếp tục giải mã thành công đội bóng xứ Nghệ, và "chìa khóa" mở ra chiến thắng không ai khác ngoài bộ đôi sát thủ Makaric - Tagueu.

QUỐC CƯỜNG