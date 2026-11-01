Vòng 6 V-League và những nỗ lực bất thành

Đó là tình thế mà Đồng Nai, HAGL và Thể Công Viettel đang gặp phải khi cuộc “vẫy vùng” của cả 3 đội đều bất thành, cùng trắng tay và 1 trong số đó đã phải thay HLV trưởng.

HAGL tiếp tục "vẫy vùng" ở vị trí áp chót trên Bảng xếp hạng. Ảnh: VPF

HLV Popov trở thành nhà cầm quân đầu tiên rời “ghế nóng” ở V-League mùa này khi tiếp tục thua trận, lần này là tỷ số cách biệt 1-3 trên sân Thiên Trường trước Nam Định. Trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, HLV Popov đã phải nói lời chia tay.

Với dàn quân của Thể Công Viettel hiện tại, khó để đặt họ vào nhóm đua trụ hạng. Nhưng khởi đầu trầy trật như hiện nay, việc sớm trở lại top đầu bảng của đội đang là đương kim Á quân hẳn không là điều dễ dàng. Sự so kè điểm số quyết liệt ở nhóm giữa bảng xếp hạng như Hà Tĩnh, Hải Phòng và kể cả Bắc Ninh sẽ là rào cản cho Thể Công Viettel sớm vươn lên.

Ngoài ra, phải nói đến lực lượng của đội bóng áo lính xem ra chưa có gì nổi bật hơn so với mùa bóng trước, trong khi phải dàn quân đá ở hai mặt trận trong nước và châu Á.

Thể Công Viettel đã phải nói lời... cám ơn HLV Popov sau chuỗi trận không thành công. Ảnh: TCVT

Dù gì thì Thể Công Viettel cũng có dàn nội lực đồng đều, cần 1 trận thắng sớm thì sẽ tạo đà cho việc quay trở lại. Điều này khác với tình hình ở HAGL và Đồng Nai đang ngày càng khó.

Các cầu thủ Đồng Nai vẫn dừng lại 1 điểm sau 6 vòng đấu và là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào. Trước vòng 6, lãnh đạo đội bóng này không “duyệt đơn” xin nghỉ của HLV Nguyễn Việt Thắng như một sự tin tưởng ở nhà cầm quân này cùng ê kíp sẽ sớm đưa Đồng Nai thoát hiểm.

Lời giải lúc này với Đồng Nai là bài toán tâm lý, khi họ càng đá càng trĩu nặng tinh thần, mong mỏi sớm thắng trận, sớm có bàn thắng đầu tiên để chí ít cũng tạo bước ngoặt để đào thoát. Vòng 7 và 8 họ sẽ về đá sân nhà liên tiếp 2 trận gặp SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC, liệu đội bóng miền Đông Nam bộ này sẽ làm nên chuyện?

Đồng Nai càng đá càng bế tắc, chưa tìm được bàn thắng nào sau 6 vòng đấu. Ảnh: VPF

Trong khi đó, HAGL tiếp tục thua trận, và HLV lại ta thán về trọng tài, về VAR. Với thực lực hiện có, khó mà đòi hỏi “bộ tham mưu” đội bóng này làm khá hơn được trong cuộc đua tranh được đánh giá là sớm quyết liệt ngay từ giai đoạn đầu mùa. HAGL đã để thua trước những Bắc Ninh, Hải Phòng, SLNA – là những đội vốn được xem là ứng viên đua trụ hạng nhưng có bước khởi đầu đầy ấn tượng.

Tình thế trên đang giữ chân HAGL ở vị trí áp chót. Vòng đấu tới gặp Hà Nội FC, nếu không làm nên chuyện thì khả năng xuống cuối bảng là rất dễ xảy ra. Mà với thực lực như HAGL, nếu để xuống cuối bảng trong lúc này thì rất khó để “kéo” lên khi mà xung quanh đều là những đối thủ “nanh vuốt”.

Sớm đưa HAGL lấy lại thăng bằng, trở lại với quỹ đạo ở cuộc đua thoát hiểm là nhiệm vụ không hề dễ dàng với cặp bài trùng GĐKT Vũ Tiến Thành – HLV Lê Quang Trãi.

QUỐC CƯỜNG