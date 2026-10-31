Nỗi lo đến sớm với HAGL

Thêm một mùa bóng hứa hẹn nhiều khó khăn chờ đón đội bóng phố Núi khi vừa nhận thêm trận thua thứ 4 kể từ đầu mùa bóng. Với việc rớt xuống khu vực cuối bảng, HAGL chính thức sớm bước vào cuộc đua trụ hạng hứa hẹn đầy khốc liệt ở V-League 2026-2027.

HAGL chưa thoát được nhóm cuối khi tiếp tục trắng tay, lần này là trận thua trên sân Bắc Ninh. Ảnh: VPF

V-League 2026-2027 mới đi qua được 6 vòng, mọi thứ trên lý thuyết vẫn chưa nói trước được điều gì. Mùa bóng trước đã từng chứng kiến cảnh Becamex TPHCM từ top đầu rơi thẳng xuống cuối bảng chung cuộc khi từ hòa đến thua suốt giai đoạn hai. Hay cú ngược dòng… không tưởng của PVF, đội chỉ chấp nhận xuống hạng khi để thua Bắc Ninh ở trận tranh play-off từ loạt sút luân lưu.

Khúc dạo đầu của V-League 2026-2027 chứng kiến màn khởi động khó khăn của HAGL và tân binh Đồng Nai. Trong đó, những khó khăn mà HAGL đang trải qua thực tế không quá bất ngờ với giới chuyên môn khi thực lực của đội ở mùa này không khá hơn mùa bóng trước là bao. Thậm chí HAGL có phần mong manh hơn khi ngoài thủ môn Trung Kiên, tuyến trên gần như không có nhân tố nổi trội nào.

Điều nguy hiểm là ở vòng 6, HAGL lại thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là tân binh Bắc Ninh, khi cả hai vốn nằm trong nhóm được dự báo đua trụ hạng mùa này. Bắc Ninh giành trọn 3 điểm được xem là may mắn nhờ bàn thắng từ chấm phạt 11m ở phút bù giờ. Ngược lại, HAGL thêm một lần… đau khi thua vào phút cuối. Chưa bàn đến chuyện trọng tài hay VAR, việc HAGL để thua dồn dập như hiện nay sẽ tác động tiêu cực lên các cầu thủ mà đa phần ở lứa trẻ.

Thua 5/6 trận từ đầu mùa bóng, tình hình khó khăn lại đến sớm với HAGL. Ảnh: VPF

Trên sân, HAGL không còn những gương mặt kỳ cựu để vực dậy tinh thần đội bóng trong giai đoạn khó khăn, như Minh Vương hay Ngọc Quang, Văn Sơn. Những vòng đấu tới, đội bóng phố Núi tiếp tục gặp thử thách khi lần lượt gặp Hà Nội FC, Thanh Hóa, Công an TPHCM, Đồng Nai…

Vấn đề của HAGL lúc này không chỉ ở chuyên môn mà còn cả tinh thần thi đấu – đó là bài toán khó cho bộ đôi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và HLV trưởng Lê Quang Trãi. Nhìn hình ảnh “bay” cao của SLNA, Hà Tĩnh hay Bắc Ninh càng thấy lo cho hành trình của đội bóng giàu thành tích như HAGL.

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