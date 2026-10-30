HAGL lại thua, đường đua trụ hạng thêm khó khăn

Đội bóng phố Núi đã để thua trận thứ 3 liên tiếp, lần này là trắng tay trong chuyến làm khách trước đội tân binh Bắc Ninh vào tối 30-10 trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026-2027.

Bắc Ninh giành 3 điểm nhờ vào bàn thắng quý giá ở phút bù giờ. Ảnh: HAGL FC

Điều nguy hiểm với Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành cùng các cầu thủ HAGL khi trận đấu này được xem như trận cầu “6 điểm” bởi Bắc Ninh đang là một trong những đối thủ cùng cuộc đua trụ hạng. Vì thế, mục tiêu của họ ở trận này chí ít cũng phải là 1 kết quả hòa. Nhưng, mọi chuyện đã không được như ý khi HAGL rời sân với trận thua 0-1.

Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn trung bình. Hai đội đều thi đấu thận trọng, chủ yếu là tranh chấp ở giữa sân nên các pha tấn công thiếu đi sự mạnh mẽ, yếu tố bất ngờ. Từ giữa hiệp 1, Bắc Ninh có phần thi đấu tốt hơn, nhưng đội chủ nhà cũng không mạo hiểm dâng quá cao, chủ yếu xây dựng sự an toàn bên phần sân nhà.

Phút 54, Trọng Kiệt đã làm thót tim cổ động viên HAGL khi cú sút của anh đưa bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Trung Kiên. Pha bóng như làm cho các chân sút chủ nhà lên tinh thần, họ tạo nhiều cú sút cầu môn hiểm hóc sau đó.

Trận thua thứ 5/6 vòng đấu khiến HAGL chính thức lâm vào cuộc khủng hoảng ở đầu mùa. Ảnh: HAGL FC

Ở bên kia sân, HAGL nỗ lực trong các pha tổ chức tấn công, nhưng không gây nhiều nguy hiểm cho khung thành đội chủ nhà do thủ môn nhiều kinh nghiệm Văn Công trấn giữ. Càng về cuối trận, HAGL như thu đội hình nhằm bảo toàn mục tiêu giành 1 điểm để tiếp tục chờ thời cơ thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Những tưởng đội khách sẽ đạt mục đích thì vào phút bù giờ đã lãnh bàn thua khá đau từ chấm phạt 11m khi một cầu thủ Bắc Ninh bị phạm lỗi trong vòng 16m50. Trọng tài đã check VAR xem lại tình huống phạm lỗi cũng như có hay không việc bóng chạm tay trước đó. Sau cùng, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt 11m. Brenner không bỏ qua cơ hội quý giá để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội chủ nhà.

Thắng trận này Bắc Ninh đạt 8 điểm và vươn lên vị trí thứ 8, trong khi HAGL vẫn kẹt ở vị trí áp chót cùng nguy cơ xuống cuối bảng bất kỳ lúc nào.

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