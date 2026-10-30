HAGL chờ “giải hạn” tại Bắc Ninh

Vòng 6 V-League có hai cuộc so tài đáng xem giữa các đối thủ đang ở cùng nhóm đua. Nếu như trận SLNA – CAHN mang tính chất tranh chấp ngôi đầu thì cuộc so tài giữa Bắc Ninh và HAGL vào chiều 30-10 sẽ là nỗ lực thoát hiểm của hai đội trong nhóm đua trụ hạng mùa này.

HAGL chưa tạo được dấu ấn về chuyên môn từ đầu mùa. Ảnh: VPF

Là đội tân binh nhưng Bắc Ninh đã có màn khởi đầu mùa giải khá ấn tượng khi đang có 5 điểm, trong đó có trận hòa gần đây trước những đối thủ có thực lực mạnh hơn là Thể Công Viettel và Đồng Nai. Những kết quả, và nhất là thể hiện của các cầu thủ đã làm cho những đánh giá về đội bóng này khác đi nhiều so với trước ngày khai cuộc.

Đến vòng 6, Bắc Ninh sẽ thi đấu trên sân nhà và gặp đối thủ được nhận định là cân sức: HAGL. Hai đội tương đồng nhau ở dàn thực lực không quá “nanh vuốt”, nhưng ở đội chủ nhà thì việc bắt nhịp mùa giải nhanh và ấn tượng hơn sẽ là lợi thế cho họ trước đội bóng phố Núi vẫn còn chệch choạc, chưa vào phom.

Nếu như Bắc Ninh đang có sự ổn định ở các tuyến và vận hành lối chơi chặt chẽ, thích nghi với những đối thủ khác nhau thì HAGL đang có hành trình thất vọng. Đoàn quân của GĐKT Vũ Tiến Thành chỉ mới có 3 điểm sau 5 trận cùng hiệu số 7/13. Con số đáng lo bởi hàng thủ vốn được đội bóng này chú trọng trong giai đoạn chuẩn bị ở đầu mùa.

Bắc Ninh có lối đá khó chịu, gây nhiều khó khăn cho các đối thủ được đánh giá cao hơn. Ảnh: VPF

Những trận thua trước các đối thủ không có thực lực quá mạnh như Hải Phòng, SLNA hay Hưng Yên ở Cúp Quốc gia cho thấy mọi thứ thật mong manh và đầy lo ngại cho đội bóng phố Núi ở mùa này. Ngôi sao duy nhất trong đội hình HAGL là thủ môn Trung Kiên, nhưng trước hàng phòng ngự đang có quá nhiều vấn đề thì thủ môn số 1 của U23 Việt Nam cũng đã có đến 13 lần vào lưới nhặt bóng sau 5 trận vừa qua.

Thuận lợi duy nhất mà HAGL có được trong chuyến làm khách lần này là dàn cầu thủ trẻ của đội vốn ăn, tập cùng nhau từ nhiều năm qua. Điều đó hy vọng sẽ định hình một tập thể giàu tinh thần chiến đấu, chí ít cũng hướng đến mục tiêu chia điểm trong trận này.

Dự đoán: 1-1

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