Hà Nội FC trở lại đường đua vô địch sau chiến thắng Ninh Bình

Kịp gượng dậy sau trận thua Đà Nẵng ở vòng đấu trước, Hà Nội FC đã đánh bại Ninh Bình 2-1 vào tối 30-10 trên sân Hàng Đẫy để nhanh chóng trở lại với cuộc đua vô địch V-League 2026-2027.

Không trực tiếp ghi bàn nhưng Quyết "rừng" xứng đáng là thủ lĩnh của Hà Nội FC. Ảnh: MINH HOÀNG

Đến trước trận đấu này, hai đội đều để mất điểm ở vòng 5 nên cùng hạ quyết tâm cao ở cuộc so tài này nhằm cải thiện tình thế, nhất là cuộc so tài này mang tính trực tiếp giữa những đội cùng cuộc đua vô địch. Đội chủ nhà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu mà HLV trưởng Kewell ngồi khán đài vì bị kỷ luật.

Đôi bên cùng tiếp cận trận đấu với lối chơi tấn công nhanh cởi mở và sớm có những màn thử sức thủ môn hai đội bằng những cú sút cầu môn hiểm hóc. Phút 17, tận dụng sai lầm của hậu vệ Hà Nội FC khi xử lý bóng hỏng, tiền đạo trẻ Lê Phát đã lập công cho Ninh Bình từ cú sút ở gần vạch ngang vòng 16m50, đánh bại thủ môn Văn Chuẩn.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh hơn trong sự chủ động của các cầu thủ chủ nhà dựa vào kinh nghiệm và sự năng động của hai cựu binh Hùng Dũng, Văn Quyết. Đội chủ nhà càng tăng tốc thì Ninh Bình cố gắng kìm hãm, chủ yếu đá chặt chẽ, an toàn.

Niềm vui của Hà Nội FC sau chiến thắng ngược dòng trước Ninh Bình. Ảnh: MINH HOÀNG

Văn Quyết có trận đấu đầy năng động. Anh cũng có 2 pha dứt điểm nguy hiểm ở đầu hiệp hai nhưng sự lăn xả của Lê Phát hay nỗ lực cứu bóng của Văn Lâm đã cứu thua cho đội khách. Đến phút 64, thủ môn Văn Lâm cũng bị khuất phục ở bàn gỡ hòa 1-1 của Hà Nội FC sau cú sút cận thành của Sade Iuval.

Càng về cuối, trận đấu càng diễn ra quyết liệt khi không đội nào chấp nhận ra về với 1 điểm. Cuối cùng, niềm vui đến với Hà Nội FC vào phút bù giờ khi Aymeric Faurand Tournaire tung cú sút xa đẹp mắt, bóng bay vào góc cao khung thành đánh bại thủ môn Văn Lâm.

Thắng 2-1 chung cuộc, Hà Nội FC đạt 9 điểm lên vị trí thứ 7 để trở lại cuộc đua vô địch. Trong khi đó, đây là trận thứ hai liên tiếp Ninh Bình bị sẩy chân và lỡ cơ hội trở lại vị trí đầu bảng.

KHÁNH VÂN