Chuyến làm khách đầy áp lực cho thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng

Đang “chìm” ở vị trí cuối bảng với 1 điểm sau 5 vòng đấu, Đồng Nai sẽ gặp không ít khó khăn ở vòng 6 trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng vào ngày 31-10, trận đấu mà họ rất cần giành 3 điểm để cải thiện tình thế.

Trường Tươi Đồng Nai đang có chuỗi phong độ đầy thất vọng. Ảnh: VPF

Sau trận thua Nam Định ở vòng đấu trước, HLV Nguyễn Việt Thắng đã lên tiếng xin rút lui. Nhưng lãnh đạo đội Đồng Nai đã không chấp thuận, giữ ông Thắng ở lại tiếp tục đồng hành cùng đội bóng. Trong giai đoạn “nóng” như hiện nay, việc Đồng Nai tính toán không để rối ren ở khu kỹ thuật cũng là điều hợp lý.

Ông Thắng sẽ có 2 trận để khẳng định mình, nói đúng hơn là cứu vãn tình hình hiện tại qua các trận gặp Hải Phòng và Đà Nẵng trước khi giải vào quảng nghỉ để tập trung đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên là chuyến làm khách trên sân Lạch Tray vào tối 31-10, đây là trận đấu được nhận định là vừa sức với Đồng Nai.

Đá trên sân khách nhưng Đồng Nai vẫn được đánh giá cao nhờ thực lực trội hơn, trong đó có sự trở lại của Tấn Sinh và Văn Sơn. Đội hình đầy đủ, vấn đề chính ở Đồng Nai lúc này là tâm lý thi đấu và chờ hàng công “giải hạn” khi chưa ghi được bàn nào kể từ đầu giải.

Hải Phòng sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng khi về sân nhà? Ảnh: VPF

Ở bên kia sân, Hải Phòng dù có 1 số biến động về lực lượng sau mùa bóng trước, nhưng họ vẫn là đội bóng không hề dễ chịu, nhất là khi thi đấu trên sân nhà. Sau vòng 5, Hải Phòng tạm đứng thứ 8 với 6 điểm. Vì thế tâm lý của đội chủ nhà trong cuộc tiếp đón Đồng Nai thoải mái hơn. Thậm chí trước đối thủ đang “khát điểm”, phải đẩy cao đội hình tấn công như Đồng Nai lại càng có lợi cho Hải Phòng khi vận hành lối chơi phản công.

Dàn nội binh của Hải Phòng không nhiều “sao” như đối phương, nhưng sự tinh quái, thi đấu không ngại va chạm cùng những ngoại binh thi đấu hiệu quả từ đầu mùa giúp họ định hình tập thể đầy khó chịu. Bộ ba ngoại binh Tagueu, Mpande, Makaric được kỳ vọng sẽ là “đầu kéo” cho hàng công của Hải Phòng ở cuộc so tài này.

Trận đấu còn có cuộc đối đầu thú vị khác giữa hai nhà cầm quân Đặng Văn Thành và Nguyễn Việt Thắng, vốn cùng thế hệ và cũng là mùa đầu thử sức cầm quân một CLB thi đấu V-League. Áp lực của HLV Đặng Văn Thành mùa này không hề nhẹ khi tiếp quản ghế HLV trưởng của ông Chu Đình Nghiêm.

Dự đoán: 1-1

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