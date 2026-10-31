CLB Đồng Nai kéo dài kỷ lục buồn

Hành quân đến sân Lạch Tray vào tối 31-10 với mục tiêu chí ít cũng tìm được kết quả hòa nhằm tránh bị nhóm đội phía trước bỏ điểm, nhưng các cầu thủ Đồng Nai tiếp tục gây thất vọng khi lại trắng tay. Đây là trận thứ 6 liên tiếp đội bóng này từ hòa đến thua, và thậm chí chưa ghi được bàn thắng tại V-League.

Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục gây thất vọng khi chưa ghi được bàn thắng nào sau 6 vòng đấu. Ảnh: HPFC

Sự trở lại của Tấn Sinh, Văn Sơn ở đội hình xuất phát đã giúp cho đội khách có lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray. Cùng với đó, HLV Nguyễn Việt Thắng sử dụng đủ 4 ngoại binh ở đội hình chính là Jovic Filip, Vulic Milos, Ivan Andrei và Majdevac Andrija không nằm ngoài mục tiêu có điểm trước đội chủ nhà.

Nắm được cơn “khát điểm” của đối phương, HLV Đặng Văn Thành đã xây dựng lối chơi chắc chắn, an toàn từ phần sân nhà ngay đầu trận. Đội bóng thành phố Cảng nhập cuộc khá thận trọng. Có những thời điểm Đồng Nai tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng cách vận hành, chuyển đổi trạng thái của Hải Phòng rất tốt giúp họ nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Áp lực ghi bàn để giải tỏa tâm lý 5 trận trước đó không ghi được bàn thắng như đè nặng lên đôi chân của các tiền đạo Đồng Nai. Điều đó thể hiện qua sự bế tắc ở những pha phối hợp sau cùng trước vòng 16m50, hoặc sút cầu môn quá hiền không gây nguy hiểm cho thủ môn Văn Toản.

Tagueu ghi bàn thắng duy nhất, đem 3 điểm quý giá về cho đội chủ nhà. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tình hình thêm khó cho đội bóng miền Đông Nam bộ vào cuối hiệp 1 khi bị thủng lưới trước từ pha dứt điểm của Tagueu sau sai lầm của Tấn Sinh khi phá bóng không thành công.

Bàn thắng giúp Hải Phòng lên tinh thần, thi đấu tốt hơn ở hiệp đấu còn lại. Họ còn suýt ghi bàn nhân đôi cách biệt từ cú sút hiểm hóc của Mạnh Dũng ở phút 51 nhưng thủ môn Văn Phong kịp đẩy bóng cứu thua.

Càng về cuối trận Đồng Nai gia tăng sức ép, nhưng tình huống nguy hiểm thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trận thắng giúp Hải Phòng lên vị trí thứ 7 với 9 điểm, trong khi Đồng Nai chưa thể cải thiện tình thế, vẫn đứng cuối bảng với 1 điểm.

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