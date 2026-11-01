Đội Công an TPHCM và cơ hội lên ngôi đầu bảng

Diễn biến ở cuộc đua tranh tốp đầu V-League tiếp tục có những bất ngờ khi CAHN, Ninh Bình lần lượt mất điểm, tạo cơ hội cho nhóm đội theo sau soán ngôi đầu bảng mà Công an TPHCM cũng không là ngoại lệ.

Đà Nẵng khó cản bước Công an TPHCM giành 3 điểm ở vòng 6. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận đấu muộn của vòng 6 V-League diễn ra vào tối 1-11 trên sân Bình Dương, CLB Công an TPHCM sẽ tiếp SHB Đà Nẵng và rộng cơ hội giành trọn 3 điểm để thẳng tiến trong tốp đầu. Nếu thắng trận này, thầy trò HLV Artur sẽ cân bằng điểm số 13 với Nam Định ở vị trí số 1.

Hành trình của Công an TPHCM từ đầu mùa khá ấn tượng khi đang có 10 điểm, trong đó có 3 trận thắng trước những đối thủ cùng tranh chấp trong tốp đầu là Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Ninh Bình. Kết quả đã giúp đại diện TPHCM nhẹ gánh về áp lực ở bước khởi đầu mùa bóng để hướng đến mục tiêu đua huy chương.

Đội hình Công an TPHCM lúc này có sự đồng đều và chiều sâu lực lượng. Trong thời điểm Tiến Linh, Khoa Ngô hay Minh Hoàng chưa vận hành hết công suất thì Quang Hùng, Quang Kiệt, Mạnh Đức cùng các ngoại binh ổn định phong độ, giữ mạch thành tích tốt cho đội nhà. Trong đó cặp bài trùng Olaha Mạnh Đức – Jason Cummings ngày càng ăn ý cùng những bàn thắng quyết định cho đội nhà.

Hàng thủ của Đà Nẵng vẫn còn thiếu sự ổn định. Ảnh: VPF

Ở bên kia sân, SHB Đà Nẵng dù vừa thắng Hà Nội FC ở vòng 5 nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự thất thường về phong độ. Mùa này SHB Đà Nẵng có tay săn bàn Ivan Saponjic khá ổn định với 3 lần lập công, nhưng những “vệ tinh” xung quanh vẫn còn nhiều vấn đề. Nhất là hàng phòng ngự do hậu vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải đảm trách vẫn chưa tạo được sự an tâm. Đội bóng sông Hàn đã để thủng lưới 11 bàn sau 5 vòng đấu – cũng là con số đáng lo.

Mục tiêu của SHB Đà Nẵng trong trận này hẳn là 1 điểm, nhưng e là khó đạt được trước sự đồng đều và ổn định phong độ hiện nay của Công an TPHCM. Mặt khác, thi đấu trên sân nhà càng là lý do để đoàn quân HLV Artur thêm tập trung trong trận đấu mà họ hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Dự đoán 2-0

QUỐC CƯỜNG