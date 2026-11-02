Nam Định lên ngôi đầu từ bệ phóng nội binh

Ngôi đầu bảng của V-League 2026-2027 thêm một lần nữa đổi chủ sau 6 vòng đấu. Từ Ninh Bình đến SLNA và nay là Nam Định đã vươn lên ngôi đầu sau trận thắng thuyết phục 3-1 trước Thể Công Viettel.

Sức bật từ dàn nội binh đã giúp hàng công Nam Định mạnh mẽ trong những trận vừa qua. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Nếu tính cả trận thắng 4-0 trước HAGL ngày ra quân, hàng công của đội bóng thành Nam đang cho thấy hiệu suất làm bàn cực kỳ đáng nể. Đáng chú ý, thành tích này được thiết lập ngay trong bối cảnh chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) chưa thể tái xuất sân cỏ do chấn thương.

Lời giải cho bài toán phụ thuộc ngoại binh

Nhìn lại thời điểm này ở mùa giải trước, Nam Định từng lâm vào khủng hoảng nặng nề. Việc thiếu vắng Xuân Son khiến đội bóng bế tắc trong khâu ghi bàn, dẫn đến những biến động liên tục ở cabin chỉ đạo với nhiều lần thay vị trí ghế nóng.

Thế nhưng ở mùa giải năm nay, HLV Vũ Hồng Việt cùng các học trò lại có khởi đầu rất "ngọt". Đội bóng sớm bắt nhịp được phong độ đỉnh cao nhờ tính hiệu quả và sự đa dạng của hàng tấn công. Điểm nhấn ấn tượng nhất của Nam Định lúc này là sự tỏa sáng rực rỡ của các chân sút nội, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các "thợ săn bàn" nước ngoài.

Những cái tên như Phạm Tuấn Hải, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông hay sự trở lại mạnh mẽ của Nguyễn Văn Vĩ đang giúp các phương án hãm thành của Nam Định trở nên biến hóa, đa dạng và khó lường hơn bao giờ hết. Phần thưởng xứng đáng cho sự hiệu quả đó chính là ngôi đầu bảng tổng sắp sau 6 vòng đấu.

Lâm Ti Phông (giữa) cùng Tuấn Hải tỏa sáng trên hàng công Nam Định. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Thử thách đón chờ ở phía trước

Dù vậy, ngôi vương mà đội bóng thành Nam đang nắm giữ chắc chắn sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt trong những vòng đấu tới. Lịch thi đấu sắp tới của họ được dự báo đầy giông bão với chuyến làm khách đến sân của Hà Tĩnh, sau đó trở về sân nhà Thiên Trường tiếp đón Hải Phòng, trước khi bước vào trận đại chiến nảy lửa với đội Công an Hà Nội.

Bên cạnh đó, chấn thương của tiền đạo Phạm Tuấn Hải trong trận gặp Thể Công - Viettel cũng đang khiến Ban huấn luyện Nam Định đứng ngồi không yên.

Chia sẻ về chặng đường sắp tới, HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra thận trọng: “Dĩ nhiên là chúng tôi rất vui khi đứng đầu bảng sau vòng 6, nhưng cuộc đua vô địch còn rất dài. Trình độ các đội bóng mùa này khá cân bằng nên chưa thể nói trước được điều gì. Chúng tôi cần tiếp tục giữ sự tập trung và phấn đấu nhiều hơn nữa ở những vòng đấu tới. Về trường hợp của Tuấn Hải, đội ngũ y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao. Hy vọng đó chỉ là một chấn thương phần mềm và cậu ấy sẽ sớm trở lại”.

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