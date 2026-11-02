HLV Polking mơ vé tham dự vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League

Sau khi thắng Cảng Thượng Hải (Trung Quốc) ở vòng đấu trước, HLV Mano Polking hy vọng đưa CAHN giành tiếp trận thắng trước Kyoto Sanga vào tối 3-11, tạo bước đệm tranh vé đi tiếp.

HLV Polking và tiền vệ Văn Đô tại buổi họp báo trưa 2-11. Ảnh: CAHN FC

Theo điều lệ AFC Champions League, các đội chia thành hai khu vực Đông và Tây Á. Mỗi khu vực có 16 đội, mỗi đội thi đấu 8 trận với các đối thủ khác nhau gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Sau đó chọn ra 8 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước các đại diện Nhật Bản là Gamba Osaka và Kashima, Công an Hà Nội (CAHN) đã bất ngờ giành trận thắng đầu tiên trước Cảng Thượng Hải. Từ trận thắng đó, CAHN tạm đứng hạng 11/16 ở bảng thuộc khu vực Đông Á và lên tinh thần trước cuộc tiếp đón Kyoto Sanga FC vào tối 3-11.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Mano Polking khẳng định CLB CAHN đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

CAHN đang có phong độ thiếu ổn định tại V-League. Ảnh: cAHN FC

“Sau chiến thắng trước Cảng Thượng Hải, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng đi tiếp và nếu làm được điều đó thì sẽ rất tuyệt vời. Đây là trận đấu thứ hai của CAHN trên sân nhà tại AFC Champions League Elite. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt trước Kyoto Sanga và giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ”, HLV Mano Polking chia sẻ.

Theo ông, việc phải đối đầu với nhiều đại diện J.League tại vòng phân hạng là thử thách lớn đối với CAHN. Kyoto Sanga là đội bóng có truyền thống lâu đời, sở hữu lực lượng với sự kết hợp giữa các cầu thủ nội và ngoại binh chất lượng. Vì vậy, dù đối thủ không có thứ hạng cao tại giải quốc nội, CAHN vẫn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Cũng cần nhắc lại, Kyoto Sanga hiện đang dẫn đầu J.League 1 với 30 điểm sau 13 vòng đấu. Phong độ cực kỳ ấn tượng của họ sẽ là thách thức lớn cho CAHN trong trận này.

Bảng xếp hạng tạm thời sau 3 vòng đấu khu vực Đông Á. Đồ họa: Aseanfootball

QUỐC CƯỜNG