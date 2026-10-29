CLB CAHN lên vị trí thứ 11 tại AFC Champions League 2026-2027

Trận thắng 3-2 trước Shanghai Sport FC ngay trên sân khách tại Thượng Hải đã giúp CAHN giành 3 điểm đầu tiên và cải thiện thứ hạng ở bảng đấu khu vực phía Đông.

Đồ họa: AseanFootball

Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 AFC Champions League Elite, sự tỏa sáng của các ngoại binh cùng tính hiệu quả trong dứt điểm đã giúp CAHN có trận thắng mang tính lịch sử trước Shanghai Sport FC. Đó là trận thắng đầu tiên của CAHN ở đấu trường danh giá nhất châu Á.

Artur và Perea là tác giả những bàn thắng cho CAHN trong trận đấu mà hai đội thể hiện lối chơi đầy tính cống hiến và đua tranh thể lực ngay từ đầu. Thắng trận này đã giúp CAHN giành 3 điểm đầu tiên, lên vị trí thứ 11.

Đáng chú ý là đứng sau CAHN là 3 đại diện của Thái Lan chưa có trận thắng nào là Ratchaburi (1 điểm), Buriram, Port FC (cùng 0 điểm). Hai đội còn lại cũng chưa có điểm nào là những cái tên khá bất ngờ: Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Newcastle (Australia).

Dẫn đầu bảng vẫn là 3 đại diện của Nhật Bản là Kashima, Vissel Kobe (cùng 9 điểm) và Gamba Osaka (7 điểm).

Tin liên quan CAHN có trận thắng lịch sử tại AFC Champions League

QUỐC CƯỜNG