Bảng xếp hạng trong nước

Bảng xếp hạng vòng 6 V-League 2026-2027

SGGPO

Đồng Nai tiếp tục gây thất vọng khi kéo dài mạch trận từ hòa đến thua lên con số 6, cùng với đó là chưa ghi được bàn thắng nào kể từ đầu giải.

Bảng xếp hạng vòng 6 V-League 2026-2027

Phía trước Đồng Nai là một thất vọng khác mang tên HAGL khi đội bóng phố Núi lại thua tiếp, lần này là thua chính đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Bắc Ninh.

Ở tốp đầu bảng, tận dụng việc SLNA và CAHN chia điểm, Nam Định đã vươn lên ngôi đầu sau trận thắng 3-1 trước Thể Công Viettel. Kết quả trên cũng làm cho HLV Popov trở thành cựu HLV đội bóng áo lính.

Khu vực giữa bảng xếp hạng có nhiều biến động khi Hà Nội FC thắng Ninh Bình, Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trước Công an TPHCM hay Hải Phòng tiếp tục thành công khi thắng Đồng Nai.

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KHÁNH VÂN

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Nai Công an TPHCM Đua HAGL Ninh Viettel Lên ngôi Vươn Chia Thua

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