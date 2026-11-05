Bảng xếp hạng Champions League: Các CLB Nhật Bản thắng thế

Qua 4 vòng đấu tại AFC Champions League Elite 2026-2027, các đại diện của J.League tiếp tục chiếm ưu thế ở top đầu của bảng xếp hạng khu vực phía Đông.

Đồ họa: Aseanfootball

Dẫn đầu là Vissel Kobe, đội toàn thắng sau 4 trận đấu để tạm đứng đầu bảng với 12 điểm. Theo sau là 3 đại diện khác cũng từ Nhật Bản là Kashima Antlers (9 điểm), Gamba Osaka (8 điểm), Kashiwa Reysol (7 điểm). Trong đó, Kashima mới thi đấu 3 trận.

Nhóm đội cùng 7 điểm còn có Cảng Thượng Hải (Trung Quốc), Kyoto Sanga (Nhật Bản), Johor (Malaysia), Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc), Beijing FC (Trung Quốc). Cuối bảng là Newcastle Jets FC (Australia) chưa có điểm nào. Hai đội FC Pohang (Hàn Quốc) và Ratchaburi FC (Thái Lan) mới có 1 điểm.

HLV Polking thất vọng khi đội CAHN chỉ có 1 điểm trong cuộc tiếp đón Kyoto Sanga mới đây.

Đội Công an Hà Nội đang có 4 điểm tạm xếp 11. Đại diện của V-League vẫn còn hy vọng tranh suất vào vòng trong, khi vòng bảng còn 4 trận nữa. Công an Hà Nội sẽ gặp những đối thủ rất mạnh gồm Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Beijing FC và Johor. Theo điều lệ giải, mỗi nhóm khu vực chọn 8 đội có thành tích tốt nhất tham dự vòng đấu loại trực tiếp.

KHÁNH VÂN