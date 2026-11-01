Bảng xếp hạng vòng 6 giải hạng Nhất 2026-2027

Tận dụng việc cả Thái Nguyên lẫn Hưng Yên cùng thất bại ở vòng 6, Becamex TPHCM đã bắt kịp hai đội này để tạm hình thành cuộc đua "tam mã" ở top đầu bảng.

Đồ họa: VPF

Di chuyển đến sân khách, các cầu thủ Hưng Yên đã không có vòng đấu thành công khi để thua Bình Minh Sài Gòn 1-2. Trong khi đó Thái Nguyên càng thất vọng hơn khi thua Đại học Văn Hiến 0-2 ngay trên sân nhà.

Điều thú vị là hai đội quật ngã những ứng viên thăng hạng mùa này cùng có xuất phát từ bóng đá Đồng Tháp. Trận thắng ở vòng này giúp Bình Minh Sài Gòn áp sát 3 đội đầu bảng với 12 điểm khá ấn tượng.

Trong khi đó Becamex TPHCM thắng đội cuối bảng Phú Thọ 2-1 tại sân Phú Thọ. Trận thắng đã giúp đội bóng đất Thủ đạt 13 điểm, bằng với Hưng Yên và Thái Nguyên. Kết quả làm cho cuộc đua thăng hạng mùa này thêm gay cấn.

Ở nhóm cuối bảng, Phú Thọ và Huế vẫn ở vị trí báo động khi cùng có 2 điểm. Phía trước họ là Lâm Đồng và Long An với cùng 3 điểm.

Đồ họa: VPF

KHÁNH VÂN