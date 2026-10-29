Bảng xếp hạng giải hạng Nhất: CLB Hưng Yên trở lại ngôi đầu bảng

Với chiến thắng thuyết phục 4-1 trước CLB Huế, các cầu thủ Hưng Yên đã trở lại ngôi đầu bảng với 13 điểm sau vòng 5.

Cùng có 13 điểm như Hưng Yên là tân binh Thái Nguyên sau trận hòa 1-1 trên sân Long An. Đây là hai đội có thực lực đồng đều và quyết tâm thăng hạng rất cao ở mùa giải năm nay. Điểm mạnh của cả hai là dàn cầu thủ trẻ xuất thân từ hai "lò" đào tạo có căn cơ là PVF và Hà Nội.

Hai đội Becamex TPHCM và Công an Nhân dân xếp theo sau với cùng 10 điểm, đó là những đội nằm trong top đua tranh 2 vé thăng hạng mùa này.

Ở khu vực cuối bảng, ba đội Phú Thọ, Huế và Long An vẫn chưa thoát được khi có cùng 2 điểm.

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KHÁNH VÂN