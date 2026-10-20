Bóng đá trong nước

Bảng xếp hạng vòng 4 LPBank V-League 2026-2027

SGGPO

Với trận thắng 4-3 trước HAGL sau màn rượt đuổi bàn thắng sôi nổi, Ninh Bình độc chiếm ngôi đầu bảng với 10 điểm.

Bảng xếp hạng vòng 4 LPBank V-League 2026-2027

Ngôi đầu bảng đến với Ninh Bình sau vòng 4 ngoài nỗ lực của đội này còn phải nói đến việc Hà Nội FC đã có chiến thắng kịp lúc trước CAHN FC.

Trận thắng không chỉ giúp Hà Nội FC khẳng định sức mạnh trước đối thủ quan trọng này mà còn cản bước CAHN FC để gián tiếp đưa Ninh Bình lên ngôi đầu.

Bất phân thắng bại trong trận "derby xứ Nghệ" cũng giúp SLNA bảo toàn vị trí thứ 3 với 8 điểm sau 4 trận bất bại.

Vị trí cuối bảng vẫn thuộc về tân binh Đồng Nai với 1 điểm đầu tiên nhờ vào trận hòa Bắc Ninh ở vòng 4. Phía trước Đồng Nai là những cái tên kỳ cựu Đà Nẵng, HAGL, Thể Công Viettel với cùng 3 điểm.

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